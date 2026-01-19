https://crimea.ria.ru/20260119/ukraina-v-ogne-v-odesse-i-kharkove-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1152499304.html

Украина в огне: в Одессе и Харькове повреждена критическая инфраструктура

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщают пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти.Уточняется, что разрушения значительные, поэтому ремонтные работы потребуют длительного времени.О значительном повреждении объекта критической инфраструктуры в понедельник также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.Ранее директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – КличкоКличко призвал жителей Киева покинуть городУдары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура

