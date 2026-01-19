Рейтинг@Mail.ru
Украина в огне: в Одессе и Харькове повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/ukraina-v-ogne-v-odesse-i-kharkove-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1152499304.html
Украина в огне: в Одессе и Харькове повреждена критическая инфраструктура
Украина в огне: в Одессе и Харькове повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Украина в огне: в Одессе и Харькове повреждена критическая инфраструктура
В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщают пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T12:26
2026-01-19T12:26
украина
новости
дтэк
отключение электроэнергии
одесская область
харьковская область
игорь терехов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152497524_0:740:1920:1820_1920x0_80_0_0_76608884e47df34de7c90effb5401884.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщают пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти.Уточняется, что разрушения значительные, поэтому ремонтные работы потребуют длительного времени.О значительном повреждении объекта критической инфраструктуры в понедельник также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.Ранее директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – КличкоКличко призвал жителей Киева покинуть городУдары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура
украина
одесская область
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152497524_0:560:1920:2000_1920x0_80_0_0_3127df2f62e18a324dd9d045cbcdb7e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, дтэк, отключение электроэнергии, одесская область, харьковская область, игорь терехов
Украина в огне: в Одессе и Харькове повреждена критическая инфраструктура

Украина в огне - в Одесской и Харьковской областях повреждены критические объекты

12:26 19.01.2026
 
© ДТЭКУдары по объектам энергетики на Украине
Удары по объектам энергетики на Украине
© ДТЭК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщают пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти.

"Ночью враг значительно повредил энергетический объект ДТЭК в Одессе. Из-за обстрелов без электроснабжения пока остаются 30,8 тысяч семей", - сказано в сообщении компании.

Уточняется, что разрушения значительные, поэтому ремонтные работы потребуют длительного времени.
© ДТЭКУдары по объектам энергетики на Украине
Удары по объектам энергетики на Украине
© ДТЭК
Удары по объектам энергетики на Украине
О значительном повреждении объекта критической инфраструктуры в понедельник также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Ракетами атакован объект критической инфраструктуры, нанесены значительные повреждения", - проинформировал он в своих соцсетях.
Ранее директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – Кличко
Кличко призвал жителей Киева покинуть город
Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура
 
УкраинаНовостиДТЭКОтключение электроэнергииОдесская областьХарьковская областьИгорь Терехов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:00Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
14:42Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек
14:23Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
14:10В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание
14:01Путин собрал Совбез
13:57В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка
13:50Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
13:46В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
13:37Минздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенка
13:15Жители села на севере Крыма жалуются на соленую воду из крана
13:06На Украины нет света в шести областях
12:50Киев срывает процесс обмена военнопленными – Москалькова
12:43Армия РФ бьет по центрам запуска украинских БПЛА и освобождает села
12:26Украина в огне: в Одессе и Харькове повреждена критическая инфраструктура
12:21ВТБ: Россияне потратили в праздники 14 млрд рублей на кафе и рестораны
12:13В Крыму без света остались еще три села
12:09Армия России идет вперед: освобождены Павловка и Новопавловка
12:07Крымчанину вынесли приговор за мошенничество и поджог автомобиля
11:56Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантов
11:4820 человек пострадали в ДТП в Крыму
Лента новостейМолния