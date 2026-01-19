Трамп заявил о "российской угрозе" для Гренландии

https://crimea.ria.ru/20260119/tramp-zayavil-o-rossiyskoy-ugroze-dlya-grenlandii-1152490832.html
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия якобы находится под "российской угрозой", которую он намерен устранить.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия якобы находится под "российской угрозой", которую он намерен устранить.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".В МИД России ранее заявляли, что ни РФ, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию несмотря на то, что об этом заявляет Вашингтон.Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнениеВ Крыму раскрыли реальный план ТрампаПушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
Трамп заявил о намерении устранить "российскую угрозу" для Гренландии
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия якобы находится под "российской угрозой", которую он намерен устранить.
"НАТО на протяжении 20 лет твердит Дании: "Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии". К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял
о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".
В МИД России ранее заявляли, что ни РФ, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию несмотря на то, что об этом заявляет Вашингтон.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
