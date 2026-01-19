https://crimea.ria.ru/20260119/tramp-zayavil-o-rossiyskoy-ugroze-dlya-grenlandii-1152490832.html

Трамп заявил о "российской угрозе" для Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия якобы находится под "российской угрозой", которую он намерен устранить. РИА Новости Крым, 19.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия якобы находится под "российской угрозой", которую он намерен устранить.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".В МИД России ранее заявляли, что ни РФ, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию несмотря на то, что об этом заявляет Вашингтон.Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнениеВ Крыму раскрыли реальный план ТрампаПушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной

