Трамп попал в историю - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Трамп попал в историю
Трамп попал в историю - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Трамп попал в историю
РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T08:57
2026-01-19T08:57
сша
дональд трамп
гренландия
политика
в мире
авторы
Виктория Никифорова, РИА Новости"Незламна фортеця" Гренландия оказалась в нешуточной опасности. Изначально евровоины собирались оборонять эту цитадель демократии от Трампа и высадили на остров могучую кучку своих прогрессивных гендерфлюидных военных.Получилось не то как в считалочке про десять негритят, не то как в пиратской песенке: "пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рому". По двое военных явились от Норвегии и Финляндии. По одному — от Великобритании и Нидерландов. Сколько-то пообещала прислать Швеция. Пятнадцать человек — от Франции. Примерно столько же — от Германии. И это, в общем-то, все.Площадь Гренландии больше двух миллионов квадратных километров. Ну, ничего, три мушкетера и примкнувший к ним д'Артаньян сумели ведь несколько часов защищать целую Ла-Рошель. Здесь тоже виделось что-то такое героическое.Президент США, посмотрев на это копошение, буднично спросил, когда европейцам удобнее будет провести переговоры по включению Гренландии в состав США, а то у него кока-кола греется. На другой стороне Атлантики испуганно притихли.Не дождавшись ответа, Трамп равнодушно объявил, что наказывает десятипроцентными пошлинами все страны, которые осмелились прислать своих военных в Гренландию.Так в обороне Гренландии появилась брешь, и есть опасение, что остров скоро потеряет для европейцев свое стратегическое значение. Да, но что же с пошлинами? Одной Германии дополнительные десять процентов на экспорт принесут потери до 15 миллиардов евро в год, а страна и так в кризисе. У других членов ЕС ситуация еще хуже. А с 1 июня пошлины составят уже 25 процентов. Надо как-то отвечать, потому что стремительное бегство евровояк из Гренландии президента США вряд ли смягчит. "Папочка накажет".Европейцы ответили Трампу очень мощно. Во-первых, провели экстренную встречу послов в Брюсселе. Во-вторых, Макрон достал, расчехлил и пообещал применить против США мощную "торговую базуку" — комплекс европейских санкций и ограничений.Наконец, министр обороны Бельгии объявил, что у него есть план Б на случай, если Штаты захватят Гренландию. Его содержание он раскрывать отказался. Ну уж если Бельгия вышла из себя... Расходимся, ребята.В Штатах откровенно ухохатываются над потугами европейцев. Объективно говоря, если те рассердят "папочку", Трамп просто перекроет для них американский рынок. И тогда экономика ЕС умрет в страшных судорогах. Про несчастных евровояк в снегах Гренландии и говорить нечего. "Давайте раздавим их, как жуков!" — иронизирует Fox News.Такого дара Штаты не получали больше столетия. Последняя территория была присоединена к США при Вудро Вильсоне — в 1917 году он прикупил себе Виргинские острова у той же Дании. А ведь в этом году Штаты отмечают 250 лет со дня основания. Лучшего подарка своей стране на день рождения президент просто не мог сделать. Да и цена сходная — ну что такое 700 миллиардов долларов по сравнению с теми выгодами, какие Гренландия может принести американцам?Европейцам остается смотреть на все это в бессильной злобе — ни экономических, ни военных рычагов против Вашингтона у них нет. Апелляции к международному праву бессмысленны — Трамп относится к нему так же, как Авраам Линкольн, заткнувший Верховный суд во время Гражданской войны. Для него благо страны выше любого крючкотворства — ведь он призван сделать Америку снова великой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом делеКрым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможныВторжение в Гренландию: возможна ли война между США и Европой
сша
гренландия
сша, дональд трамп, гренландия, политика, в мире, авторы

Трамп попал в историю

08:57 19.01.2026
 
© РИА НовостиИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости
Виктория Никифорова, РИА Новости
"Незламна фортеця" Гренландия оказалась в нешуточной опасности. Изначально евровоины собирались оборонять эту цитадель демократии от Трампа и высадили на остров могучую кучку своих прогрессивных гендерфлюидных военных.
Получилось не то как в считалочке про десять негритят, не то как в пиратской песенке: "пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рому". По двое военных явились от Норвегии и Финляндии. По одному — от Великобритании и Нидерландов. Сколько-то пообещала прислать Швеция. Пятнадцать человек — от Франции. Примерно столько же — от Германии. И это, в общем-то, все.
Площадь Гренландии больше двух миллионов квадратных километров. Ну, ничего, три мушкетера и примкнувший к ним д'Артаньян сумели ведь несколько часов защищать целую Ла-Рошель. Здесь тоже виделось что-то такое героическое.
Президент США, посмотрев на это копошение, буднично спросил, когда европейцам удобнее будет провести переговоры по включению Гренландии в состав США, а то у него кока-кола греется. На другой стороне Атлантики испуганно притихли.
Не дождавшись ответа, Трамп равнодушно объявил, что наказывает десятипроцентными пошлинами все страны, которые осмелились прислать своих военных в Гренландию.
Не прошло и нескольких часов, как все немецкие военные в количестве пятнадцати человек ломанулись с острова домой. Министерство обороны страны выпустило срочный приказ, объявлявший их миссию законченной. Представители бундесвера на голубом глазу заявили, что германские военные успешно выполнили все задачи. "Вы идиот, Швейк! — Так точно, я официальный идиот. У меня даже справка есть".
Так в обороне Гренландии появилась брешь, и есть опасение, что остров скоро потеряет для европейцев свое стратегическое значение. Да, но что же с пошлинами? Одной Германии дополнительные десять процентов на экспорт принесут потери до 15 миллиардов евро в год, а страна и так в кризисе. У других членов ЕС ситуация еще хуже. А с 1 июня пошлины составят уже 25 процентов. Надо как-то отвечать, потому что стремительное бегство евровояк из Гренландии президента США вряд ли смягчит. "Папочка накажет".
Европейцы ответили Трампу очень мощно. Во-первых, провели экстренную встречу послов в Брюсселе. Во-вторых, Макрон достал, расчехлил и пообещал применить против США мощную "торговую базуку" — комплекс европейских санкций и ограничений.
Наконец, министр обороны Бельгии объявил, что у него есть план Б на случай, если Штаты захватят Гренландию. Его содержание он раскрывать отказался. Ну уж если Бельгия вышла из себя... Расходимся, ребята.
В Штатах откровенно ухохатываются над потугами европейцев. Объективно говоря, если те рассердят "папочку", Трамп просто перекроет для них американский рынок. И тогда экономика ЕС умрет в страшных судорогах. Про несчастных евровояк в снегах Гренландии и говорить нечего. "Давайте раздавим их, как жуков!" — иронизирует Fox News.
Дональд Трамп сейчас на наших глазах открывает дверь в мировую историю. Если ему действительно удастся присоединить Гренландию, он подарит своей стране кладезь ценных металлов и редкоземов, великолепный опорный пункт в Арктике, позволяющий контролировать торговый путь из Китая в Европу, а также стратегическое пространство для размещения систем ПРО и ПВО, позволяющее замкнуть систему "Золотой купол".
Такого дара Штаты не получали больше столетия. Последняя территория была присоединена к США при Вудро Вильсоне — в 1917 году он прикупил себе Виргинские острова у той же Дании. А ведь в этом году Штаты отмечают 250 лет со дня основания. Лучшего подарка своей стране на день рождения президент просто не мог сделать. Да и цена сходная — ну что такое 700 миллиардов долларов по сравнению с теми выгодами, какие Гренландия может принести американцам?
Европейцам остается смотреть на все это в бессильной злобе — ни экономических, ни военных рычагов против Вашингтона у них нет. Апелляции к международному праву бессмысленны — Трамп относится к нему так же, как Авраам Линкольн, заткнувший Верховный суд во время Гражданской войны. Для него благо страны выше любого крючкотворства — ведь он призван сделать Америку снова великой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом деле
Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
Вторжение в Гренландию: возможна ли война между США и Европой
 
