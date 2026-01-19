https://crimea.ria.ru/20260119/tolko-odna-lgotnaya-ipoteka-na-semyu-kak-ogranichenie-izmenit-rynok-1152496312.html

Только одна льготная ипотека на семью: как ограничение изменит рынок

Только одна льготная ипотека на семью: как ограничение изменит рынок - РИА Новости Крым, 19.01.2026

Только одна льготная ипотека на семью: как ограничение изменит рынок

Изменение условий выдачи семейной ипотеки с 1 февраля лишит возможности покупать квартиры по низкой ставке тех людей, которые делали это не для текущих нужд... РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T20:48

2026-01-19T20:48

2026-01-19T20:48

радио "спутник в крыму"

жилье

ипотека

закон и право

мнения

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243156_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_87f8d738a5849013e30630f261b84ce2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Изменение условий выдачи семейной ипотеки с 1 февраля лишит возможности покупать квартиры по низкой ставке тех людей, которые делали это не для текущих нужд семьи, а в инвестиционных и стратегических целях. При этом позволит улучшить льготные условия для тех, кто нуждается в помощи прямо сейчас. Как будет работать новый механизм, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Сергей Саяпин.С 1 февраля в России вступают в силу новые правила выдачи семейной ипотеки. Теперь по льготной ставке 6% ее можно будет получить только одну на всю семью, а не на каждого супруга, как раньше.По словам Саяпина, льготная ипотека под 6% с государственной поддержкой – это настоящая "отдушина, которая позволяет сделать жилье доступным" для россиян с детьми в то время, как общая коммерческая ставка достигает уже не 10%, а 20%.Однако, учитывая возможность взять в кредит по льготной ставке не одно жилье, а два – по заявлению каждого из супругов – пользоваться таких механизмом стали не только те, кто нуждался в квартире, но и те, кто хотел превратить вторую недвижимость в инвестиционный проект, отметил эксперт."Это так называемые инвесторы, то есть те, кто покупает не для себя, а с целью как-то на этом заработать. Причем интересно, что эти две категории по объему на рынке примерно равнозначные. То есть половина для себя покупает, а половина для инвестиций", – сказал гость эфира.При этом семейная ипотека – это очень дорого для федерального бюджета, и помогать таким "инвесторам", по его словам, особенно тяжелое и неоправданное бремя для государства.Изменение механизма сократит возможности семей покупать квартиры в "стратегических" целях: для сдачи в аренду и приобретения жилья впрок, заметил он.Но одновременно это позволит государству сэкономить средства и перезапустить их на другую социальную задачу, чтобы улучшить условия семейной ипотеки для тех, которые действительно нуждается в улучшении жилищных условий, подчеркнул Саяпин."И более льготной станет семейная ипотека, ее процент. Люди больше будут использовать этот механизм именно для себя. А ведь на самом деле сейчас огромное число семей еще не взяли семейной ипотеки. Поэтому там есть еще что продавать, и, в принципе, мы не ожидаем, что это нанесет какой-то сильный удар по рынку", – резюмировал эксперт.Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что Госдума РФ готовится принять дифференцированную ставку по семейной ипотеке, которая будет зависеть от числа детей в семье.То есть рождением каждого следующего ребенка процент по ипотеке будет снижаться: 10% – для семей с одним ребенком, 6% – при рождении второго ребенка и 4% – при появлении третьего и последующих детей. Эта мера, по словам парламентария, должна сделать программу ипотеки максимально выгодной для многодетных семей и стимулировать рождаемость.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Обелить" экономику и повысить рождаемость в России – поручения ПутинаВ Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотекуВ России предложили создать фонд служебного жилья для молодежи

2026

жилье, ипотека, закон и право, мнения