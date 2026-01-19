https://crimea.ria.ru/20260119/teplo-v-kholoda-kak-zhkkh-kryma-spravlyaetsya-s-morozami-1152503291.html

Тепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозами

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Продолжительные морозы и снегопады пришли в Крым, штормовые предупреждения часто объявляются на полуострове. Как работает в сложных метеоусловиях предприятие, обеспечивающее теплом крымчан, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По его словам, у предприятия есть все необходимые ресурсы, чтобы своевременно реагировать на нештатные ситуации. Согласно регламенту, аварийный участок или участок, где произошел порыв, должен быть отремонтирован в течение суток.Наиболее частой причиной аварий и порывов теплосети директор предприятия назвал износ инфраструктуры."Все сети строились в разный период времени. Исходя из этого, есть определенные моменты, связанные с количеством ситуаций, которые там возникают", – пояснил он.Также, по информации генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго", не все крымские котельные обслуживает их предприятие.Гость студии подчеркнул, что основная работа по замене наиболее аварийных участков проводится в летний период."Когда мы подходим к вопросу, что без капитального ремонта глобальной замены мы не обходимся, естественно, уже включается бюджет. И нам здесь активно помогают, выделяются весьма солидные средства для поддержания нашей инфраструктуры в рабочем состоянии", – сказал Дмитрий Прилипко.Он уточнил, что в прошлом году для этой цели по линии бюджета было выделено порядка 473 миллионов рублей."За счет этих средств предприятие приобрело около 21 километра трубопроводной продукции. То есть это нам позволяет выполнять в межотопительный период колоссальный объем работы. Здесь не только сети, но и приобретение насосов и теплообменного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, узлов учета газа... Целый спектр оборудования, которое позволяет нам с разных сторон подходить к подготовке наших объектов к стабильной работе в отопительном периоде", - обозначил спикер.Дмитрий Прилипко напомнил, что для эффективного теплоснабжения крымчан в зимний период должно быть налажено взаимодействие между теплоснабжающим предприятием и управляющими компаниями. Также немаловажно и отношение самих потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи строят новую котельную – когда закончат работыВ Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверкуХолодно в квартире – как получить перерасчет за отопление

