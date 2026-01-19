https://crimea.ria.ru/20260119/teplo-v-kholoda-kak-zhkkh-kryma-spravlyaetsya-s-morozami-1152503291.html
Тепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозами
Тепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозами - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Тепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозами
Продолжительные морозы и снегопады пришли в Крым, штормовые предупреждения часто объявляются на полуострове. Как работает в сложных метеоусловиях предприятие,... РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Продолжительные морозы и снегопады пришли в Крым, штормовые предупреждения часто объявляются на полуострове. Как работает в сложных метеоусловиях предприятие, обеспечивающее теплом крымчан, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По его словам, у предприятия есть все необходимые ресурсы, чтобы своевременно реагировать на нештатные ситуации. Согласно регламенту, аварийный участок или участок, где произошел порыв, должен быть отремонтирован в течение суток.Наиболее частой причиной аварий и порывов теплосети директор предприятия назвал износ инфраструктуры."Все сети строились в разный период времени. Исходя из этого, есть определенные моменты, связанные с количеством ситуаций, которые там возникают", – пояснил он.Также, по информации генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго", не все крымские котельные обслуживает их предприятие.Гость студии подчеркнул, что основная работа по замене наиболее аварийных участков проводится в летний период."Когда мы подходим к вопросу, что без капитального ремонта глобальной замены мы не обходимся, естественно, уже включается бюджет. И нам здесь активно помогают, выделяются весьма солидные средства для поддержания нашей инфраструктуры в рабочем состоянии", – сказал Дмитрий Прилипко.Он уточнил, что в прошлом году для этой цели по линии бюджета было выделено порядка 473 миллионов рублей."За счет этих средств предприятие приобрело около 21 километра трубопроводной продукции. То есть это нам позволяет выполнять в межотопительный период колоссальный объем работы. Здесь не только сети, но и приобретение насосов и теплообменного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, узлов учета газа... Целый спектр оборудования, которое позволяет нам с разных сторон подходить к подготовке наших объектов к стабильной работе в отопительном периоде", - обозначил спикер.Дмитрий Прилипко напомнил, что для эффективного теплоснабжения крымчан в зимний период должно быть налажено взаимодействие между теплоснабжающим предприятием и управляющими компаниями. Также немаловажно и отношение самих потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи строят новую котельную – когда закончат работыВ Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверкуХолодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым.
Продолжительные морозы и снегопады пришли в Крым, штормовые предупреждения часто объявляются на полуострове. Как работает в сложных метеоусловиях предприятие, обеспечивающее теплом крымчан, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
По его словам, у предприятия есть все необходимые ресурсы, чтобы своевременно реагировать на нештатные ситуации. Согласно регламенту, аварийный участок или участок, где произошел порыв, должен быть отремонтирован в течение суток.
"Безусловно, мы стараемся раньше, но, все зависит от характера повреждений, от степени сложности выполнения работ… Бывают пересечения с другими коммуникациями, и зачастую приходится какие-то работы производить вручную, что, соответственно, по времени затягивает процесс. Тем не менее, предприятие укомплектовано всеми необходимыми силами и средствами для того, чтобы в свое время реагировать на все нештатные ситуации, которые возникают", – заверил он.
Наиболее частой причиной аварий и порывов теплосети директор предприятия назвал износ инфраструктуры.
"Все сети строились в разный период времени. Исходя из этого, есть определенные моменты, связанные с количеством ситуаций, которые там возникают", – пояснил он.
Также, по информации генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго", не все крымские котельные обслуживает их предприятие.
"У нас на территории даже города Симферополя есть "КрымТЭЦ", которая обслуживает часть поселка Аэрофлотский, Грэсовский… Недавно у предприятия "Крымская железная дорога" произошел порыв на тепловых сетях. Чтобы "Крымской железной дороге" уйти от непрофильных объектов теплоснабжения, завершаются строительно-монтажные работы по двум модульным котельным в городе Симферополе - на улице Льдозаводской и улице Москалева… Так от КЖД уйдет тот самый непрофильный актив по услуге теплоснабжения", – разъяснил он.
Гость студии подчеркнул, что основная работа по замене наиболее аварийных участков проводится в летний период.
"Когда мы подходим к вопросу, что без капитального ремонта глобальной замены мы не обходимся, естественно, уже включается бюджет. И нам здесь активно помогают, выделяются весьма солидные средства для поддержания нашей инфраструктуры в рабочем состоянии", – сказал Дмитрий Прилипко.
Он уточнил, что в прошлом году для этой цели по линии бюджета было выделено порядка 473 миллионов рублей.
"За счет этих средств предприятие приобрело около 21 километра трубопроводной продукции. То есть это нам позволяет выполнять в межотопительный период колоссальный объем работы. Здесь не только сети, но и приобретение насосов и теплообменного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, узлов учета газа... Целый спектр оборудования, которое позволяет нам с разных сторон подходить к подготовке наших объектов к стабильной работе в отопительном периоде", - обозначил спикер.
Дмитрий Прилипко напомнил, что для эффективного теплоснабжения крымчан в зимний период должно быть налажено взаимодействие между теплоснабжающим предприятием и управляющими компаниями. Также немаловажно и отношение самих потребителей.
"То есть сейчас, если какие-то ситуации возникают, либо в наш адрес, либо в адрес управляющей компании, потребитель должен просто сообщить, что по такому-то стояку, допустим, циркуляция нарушена, поэтому температура несколько не комфортная. Управляющая компания выходит либо самостоятельно, либо совместно с нами, и мы этот процесс регулируем по месту и тем самым возвращаем все необходимые блага нашим потребителям", – резюмировал он.
