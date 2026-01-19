Рейтинг@Mail.ru
Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник
Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, метель, гololедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -3...-5 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем -2...-4 градуса. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров покажут от -2 до -9 градусов, днем от нуля до -4.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник

00:01 19.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, на ЮБК -2…-4, днем -1…-6 градусов, на ЮБК около нуля", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, метель, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -3...-5 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем -2...-4 градуса. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров покажут от -2 до -9 градусов, днем от нуля до -4.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
