Рейтинг@Mail.ru
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы" - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/sk-nagradil-kiseleva-i-simonyan-pamyatnoy-medalyu-80-let-pobedy-1152522463.html
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы" - РИА Новости Крым, 19.01.2026
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
Следственный комитет наградил памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T22:55
2026-01-19T23:11
новости
дмитрий киселев
маргарита симоньян
ск рф (следственный комитет российской федерации)
награды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет наградил памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора международной медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян.В понедельник председатель СК Александр Бастрыкин встретился с представителями российских СМИ. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.Бастрыкин поблагодарил журналистов за внимание к работе Следственного комитета, самоотверженный труд, активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, дмитрий киселев, маргарита симоньян, ск рф (следственный комитет российской федерации), награды
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"

Бастрыкин вручил Киселеву и Симоньян памятные медали "80 лет Победы"

22:55 19.01.2026 (обновлено: 23:11 19.01.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет наградил памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора международной медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян.
"Памятными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" отмечены: <...> главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоновна Симоньян, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Константинович Киселев", – сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
© Следственный комитет РФНаграждение представителей СМИ в СК России
Награждение представителей СМИ в СК России
© Следственный комитет РФ
Награждение представителей СМИ в СК России
© Следственный комитет РФНаграждение представителей СМИ в СК России
Награждение представителей СМИ в СК России
© Следственный комитет РФ
Награждение представителей СМИ в СК России
В понедельник председатель СК Александр Бастрыкин встретился с представителями российских СМИ. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.
Бастрыкин поблагодарил журналистов за внимание к работе Следственного комитета, самоотверженный труд, активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиДмитрий КиселевМаргарита СимоньянСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Награды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 января
23:05Прощание с митрополитом Лазарем в Крыму и Крещение Господне: главное
22:55СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
22:37Рекорд 21 века: сильнейший радиационный шторм ударил по Земле
22:21Маски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине
22:08Олицетворение межконфессионального мира: Муфтий Крыма о Владыке Лазаре
21:48На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям
21:37Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ
21:22Умер итальянский модельер Валентино Гаравани
21:09Молдавия начала процедуру выхода из СНГ
20:48Только одна льготная ипотека на семью: как ограничение изменит рынок
20:11Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах
19:48Крым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйства
19:10Без происшествий: в Севастополе встретили Крещение под присмотром МЧС
18:43Писатель и волонтер из Петебурга посвятила свою книгу крымчанину
18:16ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков
17:53Как идет стройка приемного отделения экстренной помощи в Симферополе
17:3818-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали
17:11Под Симферополем пять сел остались без света
Лента новостейМолния