https://crimea.ria.ru/20260119/sk-nagradil-kiseleva-i-simonyan-pamyatnoy-medalyu-80-let-pobedy-1152522463.html
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы" - РИА Новости Крым, 19.01.2026
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
Следственный комитет наградил памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T22:55
2026-01-19T22:55
2026-01-19T23:11
новости
дмитрий киселев
маргарита симоньян
ск рф (следственный комитет российской федерации)
награды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет наградил памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора международной медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян.В понедельник председатель СК Александр Бастрыкин встретился с представителями российских СМИ. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.Бастрыкин поблагодарил журналистов за внимание к работе Следственного комитета, самоотверженный труд, активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, дмитрий киселев, маргарита симоньян, ск рф (следственный комитет российской федерации), награды
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
Бастрыкин вручил Киселеву и Симоньян памятные медали "80 лет Победы"
22:55 19.01.2026 (обновлено: 23:11 19.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет наградил памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора международной медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян.
"Памятными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" отмечены: <...> главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоновна Симоньян, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Константинович Киселев", – сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В понедельник председатель СК Александр Бастрыкин встретился с представителями российских СМИ. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.
Бастрыкин поблагодарил журналистов за внимание к работе Следственного комитета, самоотверженный труд, активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.