СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет наградил памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора международной медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян.В понедельник председатель СК Александр Бастрыкин встретился с представителями российских СМИ. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.Бастрыкин поблагодарил журналистов за внимание к работе Следственного комитета, самоотверженный труд, активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новости, дмитрий киселев, маргарита симоньян, ск рф (следственный комитет российской федерации), награды