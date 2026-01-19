https://crimea.ria.ru/20260119/sevastopol-poluchil-61-mln-rubley-ot-fonda-prezidentskikh-grantov-1152497099.html

Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантов

Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантов - РИА Новости Крым, 19.01.2026

Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантов

В Севастополе 16 социально ориентированных некоммерческих организаций выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов в этом году. На воплощение задуманных...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 16 социально ориентированных некоммерческих организаций выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов в этом году. На воплощение задуманных проектов город-герой получит 61 миллион рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.На реализацию своих инициатив они получат более 61 млн рублей. Развожаев подчеркнул, что – это самая большая сумма, когда-либо выделенная городу за один конкурс.Среди победителей конкурса есть как социальные направления: "Духовно-просветительский центр Святого Великого князя Владимира", "Особые дети", "Школа успешного родительства". Так и проекты, посвященные патриотической тематике: "Сильнейшая нация мира", "Мы – Севастопольцы", "Севастопольские рассказы 3.0".Ранее сообщалось, что проект Крымского детского хосписа победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года. На реализацию развития системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей крымчане получат 4,9 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинкуКрымчане обучат шить камерунцев: школа дизайна выиграла грантВ Севастополе открылась лаборатория нанотехнологий

