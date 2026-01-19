Рейтинг@Mail.ru
Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантов - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантов
Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантов - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантов
В Севастополе 16 социально ориентированных некоммерческих организаций выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов в этом году. На воплощение задуманных... РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 16 социально ориентированных некоммерческих организаций выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов в этом году. На воплощение задуманных проектов город-герой получит 61 миллион рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.На реализацию своих инициатив они получат более 61 млн рублей. Развожаев подчеркнул, что – это самая большая сумма, когда-либо выделенная городу за один конкурс.Среди победителей конкурса есть как социальные направления: "Духовно-просветительский центр Святого Великого князя Владимира", "Особые дети", "Школа успешного родительства". Так и проекты, посвященные патриотической тематике: "Сильнейшая нация мира", "Мы – Севастопольцы", "Севастопольские рассказы 3.0".Ранее сообщалось, что проект Крымского детского хосписа победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года. На реализацию развития системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей крымчане получат 4,9 млн рублей.
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, фонд президентских грантов, общество
Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантов

Севастопольские НКО получили 61 млн рублей Фонда президентских грантов на проекты

11:56 19.01.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь в снегу
Севастополь в снегу
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 16 социально ориентированных некоммерческих организаций выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов в этом году. На воплощение задуманных проектов город-герой получит 61 миллион рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"16 социально ориентированных некоммерческих организаций Севастополя победили в конкурсе Фонда президентских грантов в 2026 году", – сказано в сообщении.
На реализацию своих инициатив они получат более 61 млн рублей. Развожаев подчеркнул, что – это самая большая сумма, когда-либо выделенная городу за один конкурс.
Среди победителей конкурса есть как социальные направления: "Духовно-просветительский центр Святого Великого князя Владимира", "Особые дети", "Школа успешного родительства". Так и проекты, посвященные патриотической тематике: "Сильнейшая нация мира", "Мы – Севастопольцы", "Севастопольские рассказы 3.0".
Ранее сообщалось, что проект Крымского детского хосписа победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года. На реализацию развития системы профессионального ухода за тяжелобольными детьми и поддержку их семей крымчане получат 4,9 млн рублей.
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевФонд президентских грантовОбщество
 
