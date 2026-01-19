Рейтинг@Mail.ru
Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах
Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным исследования, курортная столица Крыма оказалась на седьмом месте рейтинга. Средняя стоимость размещения в Ялте составляет 5056 рублей в сутки. Чаще всего апартаменты в городе в январе снимают на 4 дня.В первой тройке Москва со стоимостью суточного размещения 6955 рублей, Санкт-Петербург – 5911, Казань – 7004 рубля.Также в рейтинг вошли Краснодар - 4731 рублей, Сочи – 5689, Нижний Новгород – 8265, Калининград – 4700, Кисловодск и Пятигорск – 5232 и 4442 рубля за сутки размещения в апартаментах.Как сообщалось, Евпатория вошла в число самых экономных направлений для отдыха в январе 2026 год.
Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах

Ялта вошла в топ-направлений для отдыха в апартаментах в январе – исследование

20:11 19.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"В январе 2026 года популярность бронирований выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость ночи увеличилась на 9%", – сообщается на сайте сервиса.
По данным исследования, курортная столица Крыма оказалась на седьмом месте рейтинга. Средняя стоимость размещения в Ялте составляет 5056 рублей в сутки. Чаще всего апартаменты в городе в январе снимают на 4 дня.
В первой тройке Москва со стоимостью суточного размещения 6955 рублей, Санкт-Петербург – 5911, Казань – 7004 рубля.
Также в рейтинг вошли Краснодар - 4731 рублей, Сочи – 5689, Нижний Новгород – 8265, Калининград – 4700, Кисловодск и Пятигорск – 5232 и 4442 рубля за сутки размещения в апартаментах.
Как сообщалось, Евпатория вошла в число самых экономных направлений для отдыха в январе 2026 год.
