Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в январе 2026 года. 19.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным исследования, курортная столица Крыма оказалась на седьмом месте рейтинга. Средняя стоимость размещения в Ялте составляет 5056 рублей в сутки. Чаще всего апартаменты в городе в январе снимают на 4 дня.В первой тройке Москва со стоимостью суточного размещения 6955 рублей, Санкт-Петербург – 5911, Казань – 7004 рубля.Также в рейтинг вошли Краснодар - 4731 рублей, Сочи – 5689, Нижний Новгород – 8265, Калининград – 4700, Кисловодск и Пятигорск – 5232 и 4442 рубля за сутки размещения в апартаментах.Как сообщалось, Евпатория вошла в число самых экономных направлений для отдыха в январе 2026 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне с детьми в январе едут в Ялту и СевастопольРоссияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОРЧто будет с ценами на путешествия по России в новом году

