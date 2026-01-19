Рейтинг@Mail.ru
Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек
В Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями, а также так называемым гонконгским гриппом заболели порядка 11 тысяч человек, это выше... РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями, а также так называемым гонконгским гриппом заболели порядка 11 тысяч человек, это выше показателей прошлой недели. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Так, неделей ранее в Крыму было выявлено 3373 заболевших, в Севастополе - 1902. Сейчас же в республике число новых случаев выросло более чем в 2,5 раза. В Севастополе в течение минувшей недели ОРВИ и гриппом заболели 2460 человека, что больше, чем неделей ранее, на 29%. При этом эпидпорог не превышен - заболеваемость ниже на 34%. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают о необходимости в период подъема уровня заболеваемости ОРВИ соблюдать меры профилактики: избегать мест массового скопления людей, использовать маски, антисептики и регулярно мыть руки с мылом.Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе снизился на 52,6% и 33,4% соответственно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанамCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахКак грипп А и COVID "бьют" по организму
14:42 19.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями, а также так называемым гонконгским гриппом заболели порядка 11 тысяч человек, это выше показателей прошлой недели. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Так, неделей ранее в Крыму было выявлено 3373 заболевших, в Севастополе - 1902. Сейчас же в республике число новых случаев выросло более чем в 2,5 раза.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым (зафиксирован - ред.) рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 8623 человека <...> Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 11,9 процента", - говорится в сообщении.
В Севастополе в течение минувшей недели ОРВИ и гриппом заболели 2460 человека, что больше, чем неделей ранее, на 29%. При этом эпидпорог не превышен - заболеваемость ниже на 34%.
"Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также активной циркуляцией вируса гриппа типа А (H3N2). В общей структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа составляет - 76,5%", - отметили в ведомстве.
Сотрудники Роспотребнадзора напоминают о необходимости в период подъема уровня заболеваемости ОРВИ соблюдать меры профилактики: избегать мест массового скопления людей, использовать маски, антисептики и регулярно мыть руки с мылом.
Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе снизился на 52,6% и 33,4% соответственно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
Как грипп А и COVID "бьют" по организму
 
