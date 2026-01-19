https://crimea.ria.ru/20260119/rezkiy-rost-v-krymu-grippom-i-orvi-zaboleli-86-tysyach-chelovek-1152503525.html

Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек

Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями, а также так называемым гонконгским гриппом заболели порядка 11 тысяч человек, это выше показателей прошлой недели. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Так, неделей ранее в Крыму было выявлено 3373 заболевших, в Севастополе - 1902. Сейчас же в республике число новых случаев выросло более чем в 2,5 раза. В Севастополе в течение минувшей недели ОРВИ и гриппом заболели 2460 человека, что больше, чем неделей ранее, на 29%. При этом эпидпорог не превышен - заболеваемость ниже на 34%. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают о необходимости в период подъема уровня заболеваемости ОРВИ соблюдать меры профилактики: избегать мест массового скопления людей, использовать маски, антисептики и регулярно мыть руки с мылом.Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе снизился на 52,6% и 33,4% соответственно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанамCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахКак грипп А и COVID "бьют" по организму

