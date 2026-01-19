https://crimea.ria.ru/20260119/rekord-21-veka-silneyshiy-radiatsionnyy-shtorm-udaril-po-zemle-1152521912.html

Рекорд 21 века: сильнейший радиационный шторм ударил по Земле

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В окрестностях Земли бушует радиационная буря предпоследнего уровня мощности, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным специалистов, явление происходит впервые за два солнечных цикла. Поток солнечных протонов составил 17,5 единиц. Это соответствует уровню S4. Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу, уточнили в Лаборатории. И отметили, что исторический рекорд шторма был зафиксирован в прошлом веке. Тогда значения достигли около 40 тысяч единиц.Основная нагрузка в период радиационного шторма приходится на космическую технику. Спутники и другие аппараты работают в условиях повышенного излучения, однако при их создании используется специальная радиационно-стойкая электроника. Она рассчитана на такие ситуации и должна обеспечивать нормальную работу систем, если повышенная радиация длится недолго – от нескольких часов до суток."В соответствии с определением радиационного шторма уровня S4, данного NOAA, при его возникновении могут формироваться следующие риски: биологические факторы: Неизбежная радиационная опасность для астронавтов во время выхода в открытый космос; пассажиры и экипажи высоколетающих летательных аппаратов на высоких широтах могут подвергаться радиационному риску. Работа спутников: Возможны проблемы с запоминающими устройствами и помехи в системах получения изображений; проблемы со звездными трекерами могут вызывать проблемы с ориентацией, а эффективность солнечных панелей может снижаться. Другие системы: Вероятны перебои в радиосвязи на высоких частотах в полярных регионах и увеличение ошибок навигации в течение нескольких дней", – рассказали в Лаборатории.Ранее сообщалось, что магнитные бури уровня G3/G4 ожидаются на Земле во вторник из-за сильной вспышки на Солнце.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километровНовый астероид летит к Земле – ждать ли столкновенияУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году

