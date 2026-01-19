https://crimea.ria.ru/20260119/putin-sobral-sovbez-1152502641.html
Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом информирует пресс-службе Кремля.Соображения на это счет Путин предложил высказать главе МИД России Сергею Лаврову. Дальнейший ход совещания Кремль не транслировал.Новый многополярный мир уже стал реальностью, а такие организации как ШОС и БРИКС являются основными его опорами. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – ПутинПутин назвал шесть принципов нового мироустройстваПутин назвал условие мира и международного согласия
