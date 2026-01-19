Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/putin-sobral-sovbez-1152502641.html
Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Путин собрал Совбез
Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T14:01
2026-01-19T14:01
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
новости
россия
политика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152502415_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_41cbcdbb6b928243d3447a820094b10f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом информирует пресс-службе Кремля.Соображения на это счет Путин предложил высказать главе МИД России Сергею Лаврову. Дальнейший ход совещания Кремль не транслировал.Новый многополярный мир уже стал реальностью, а такие организации как ШОС и БРИКС являются основными его опорами. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – ПутинПутин назвал шесть принципов нового мироустройстваПутин назвал условие мира и международного согласия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152502415_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_72072b27664a1a6798eec0754d78e2f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), совет безопасности россии , новости, россия, политика, безопасность
Путин собрал Совбез

Путин в понедельник собрал совещание Совбеза – Кремль

14:01 19.01.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом информирует пресс-службе Кремля.
"У нас сегодня два вопроса. Один касается текущих вопросов в сфере безопасности, а второй – о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи", – сказал российский лидер, открывая совещание, кадры которого опубликовал Кремль.
Соображения на это счет Путин предложил высказать главе МИД России Сергею Лаврову. Дальнейший ход совещания Кремль не транслировал.
Новый многополярный мир уже стал реальностью, а такие организации как ШОС и БРИКС являются основными его опорами. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин
Путин назвал шесть принципов нового мироустройства
Путин назвал условие мира и международного согласия
 
Владимир Путин (политик)Совет безопасности РоссииНовостиРоссияПолитикаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:00Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
14:42Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек
14:23Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
14:10В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание
14:01Путин собрал Совбез
13:57В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка
13:50Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
13:46В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
13:37Минздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенка
13:15Жители села на севере Крыма жалуются на соленую воду из крана
13:06На Украины нет света в шести областях
12:50Киев срывает процесс обмена военнопленными – Москалькова
12:43Армия РФ бьет по центрам запуска украинских БПЛА и освобождает села
12:26Украина в огне: в Одессе и Харькове повреждена критическая инфраструктура
12:21ВТБ: Россияне потратили в праздники 14 млрд рублей на кафе и рестораны
12:13В Крыму без света остались еще три села
12:09Армия России идет вперед: освобождены Павловка и Новопавловка
12:07Крымчанину вынесли приговор за мошенничество и поджог автомобиля
11:56Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантов
11:4820 человек пострадали в ДТП в Крыму
Лента новостейМолния