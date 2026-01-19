https://crimea.ria.ru/20260119/proschanie-s-mitropolitom-lazarem-v-krymu-i-kreschenie-gospodne-glavnoe-1152514318.html

Прощание с митрополитом Лазарем в Крыму и Крещение Господне: главное

Прощание с митрополитом Лазарем в Крыму и Крещение Господне: главное - РИА Новости Крым, 19.01.2026

Прощание с митрополитом Лазарем в Крыму и Крещение Господне: главное

Соглашение с торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые товары продлили в Севастополе. Очень сильные магнитные бури ударят по Земле во вторник... РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T23:05

2026-01-19T23:05

2026-01-19T23:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Отпевание митрополита Лазаря состоялось в Кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. Традиционные омовения в честь празднования Крещения Господня прошли в Крыму и Севастополе. Соглашение с торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые товары продлили в Севастополе. Очень сильные магнитные бури ударят по Земле во вторник. Ключи от квартиры в Хамовниках, принадлежавшей певице Ларисе Долиной, переданы Полине Лурье.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПрощание с митрополитом Лазарем в КрымуОтпевание митрополита Лазаря прошло в Кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. Чин отпевания провели митрополит Симферопольский и Крымский Тихон с епископами Ялтинским Нестором, Джанкойским и Раздольненским Алексием и Феодосийским и Керченским Иларионом.Проститься с почившим владыкой пришли глава Крыма Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов, муфтий мусульман Республики Крым и Севастополя Эмирали Аблаев, крымские депутаты, представители городских властей Симферополя, творческая интеллигенция, духовенство полуострова различных санов.Крещение Господне в Крыму и СевастополеВ Крыму в православный праздник Крещения Господня прошли традиционные купания. Верующие смогли окунуться в Керчи, Судаке, Алуште, Бахчисарае и ряде других городов. По информации МЧС России по Республике Крым, омовения прошли спокойно, без происшествий.В Севастополе также завершились морские и речные Крещенские купания. Самыми массовыми стали мероприятия в колыбели православия: в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического и на реке Героон в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". По информации Главного управления МЧС России по городу, омовения прошли без происшествий.Меморандум о сдерживании цен на соцтовары продлили в СевастополеВ Севастополе продлили соглашение с торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые товары, информирует пресс-служба правительства города."Меморандум о взаимопонимании между Правительством города и крупнейшими региональными торговыми сетями пролонгирован на 2026 год", – сообщили в пресс-службе.Очень сильные магнитные бури идут к ЗемлеМагнитные бури уровня G3/G4 ожидаются на Земле во вторник из-за сильной вспышки на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По словам ученых, солнечный выброс летит фронтально в сторону Земли."Предварительно придет к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь – G3/G4. Нижняя граница зоны полярных сияний – до 50 градусов", – предупредили ученые.Лурье получила ключи от бывшей квартиры ДолинойПолине Лурье переданы ключи от квартиры в Хамовниках, принадлежавшей певице Ларисе Долиной."Сегодня квартира была передана Лурье и пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства", – сообщила адвокат Лурье.По ее словам, Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, поскольку у доверенного лица Долиной не было полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи квартиры в добровольном порядке. А вот полномочия на действия в рамках исполнительного производства у представителя есть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

