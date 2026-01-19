https://crimea.ria.ru/20260119/problema-chistoy-vody-kak-naladit-potreblenie-zhivitelnoy-vlagi-v-krymu-1152420022.html

Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Проблема качества и количества питьевой воды во все времена оставалась острой для Крыма. Насколько чистыми остаются крымские надземные и подземные источники воды и как наладить грамотное распределение накопленной влаги – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член научно-технического совета Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов.Однако, по словам специалиста, проблемой является отбор воды из этих источников во время засушливого периода на полуострове."На днях сообщили, что запасов воды в Ялтинском регионе уже хватит до середины ноября. То есть скорее всего засушливый период в Крыму заканчивается. Но, когда он был, очень остро стоял вопрос водоснабжения – начинали воду выбирать из подземных источников и поэтому на те горизонты, из которых пресную воду забрали, стала попадать солоноватая морская вода", – поделился гость эфира.По мнению эксперта, это может повлечь за собой засоление почв, что является весьма неблагоприятным экологическим фактором."Об этом писали еще в 80-е годы прошлого века, когда принималось решение о прекращении использования, особенно в Северном Крыму, скважин с подземной артезианской водой", – напомнил собеседник.Более благоприятная ситуация сейчас с надземными источниками воды в регионе, считает он."У нас есть достаточно большой объем водохранилищ по всему периметру, и даже наше Симферопольское водохранилище, водосбор которого приходится на достаточно заселенную Салгирскую долину, все равно более-менее чистое", – рассказал ученый.Необходимо лишь наладить грамотное распределение накопленной влаги, заметил гость эфира.И выразил мнение и о качестве морской воды у берегов Крыма."Круговорот воды в Черном море довольно интенсивный. Скорость течений в некоторых местах составляет 60 сантиметров в минуту. Поэтому здесь с перемешиванием и очисткой воды проблем особых нет. Если не превышать вбросы, которые море может переварить, то и никаких особых проблем нет", – подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погодеНовая климатическая реальность: погодные итоги года в Крыму"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы

