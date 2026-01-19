https://crimea.ria.ru/20260119/problema-chistoy-vody-kak-naladit-potreblenie-zhivitelnoy-vlagi-v-krymu-1152420022.html
Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Проблема качества и количества питьевой воды во все времена оставалась острой для Крыма. Насколько чистыми остаются крымские надземные и подземные источники воды и как наладить грамотное распределение накопленной влаги – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член научно-технического совета Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым.
Проблема качества и количества питьевой воды во все времена оставалась острой для Крыма. Насколько чистыми остаются крымские надземные и подземные источники воды и как наладить грамотное распределение накопленной влаги – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал член научно-технического совета Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов.
"Конечно, самая чистая, самая лучшая вода – это подземные источники. Чище их может быть только дождевая вода, в том случае, если она, падая с неба на землю, ничего с собой не захватила. А так, да, подземные источники у нас замечательные. Некоторые из них даже имеют лечебное действие. Возьмем, скажем, феодосийскую минеральную воду, ее лечебное действие подтверждено было на протяжении длительного периода", – рассказал ученый.
Однако, по словам специалиста, проблемой является отбор воды из этих источников во время засушливого периода на полуострове.
"На днях сообщили, что запасов воды в Ялтинском регионе
уже хватит до середины ноября. То есть скорее всего засушливый период в Крыму заканчивается. Но, когда он был, очень остро стоял вопрос водоснабжения – начинали воду выбирать из подземных источников и поэтому на те горизонты, из которых пресную воду забрали, стала попадать солоноватая морская вода", – поделился гость эфира.
По мнению эксперта, это может повлечь за собой засоление почв, что является весьма неблагоприятным экологическим фактором.
"Об этом писали еще в 80-е годы прошлого века, когда принималось решение о прекращении использования, особенно в Северном Крыму, скважин с подземной артезианской водой", – напомнил собеседник.
Более благоприятная ситуация сейчас с надземными источниками воды в регионе, считает он.
"У нас есть достаточно большой объем водохранилищ по всему периметру, и даже наше Симферопольское водохранилище, водосбор которого приходится на достаточно заселенную Салгирскую долину, все равно более-менее чистое", – рассказал ученый.
Необходимо лишь наладить грамотное распределение накопленной влаги, заметил гость эфира.
"Было бы здорово организовать систему переброса воды оттуда, где ее много, туда, где ее мало. Решение было бы очень хорошее. Проекты такие есть", – поделился специалист.
И выразил мнение и о качестве морской воды у берегов Крыма.
"Круговорот воды в Черном море довольно интенсивный. Скорость течений в некоторых местах составляет 60 сантиметров в минуту. Поэтому здесь с перемешиванием и очисткой воды проблем особых нет. Если не превышать вбросы, которые море может переварить, то и никаких особых проблем нет", – подытожил собеседник.
