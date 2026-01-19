Рейтинг@Mail.ru
Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/pretenzii-trampa-na-grenlandiyu-raskololi-politikum-ssha--ekspert-1152490571.html
Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт
Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт
Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию раскололи американский политикум, включая Республиканскую партию, и грозят стране новым шатдауном. Такое РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T07:56
2026-01-19T07:56
сша
дональд трамп
гренландия
новости
в мире
мнения
малек дудаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/72/1117957291_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_69d3803bcca465433a94a4755bef35e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию раскололи американский политикум, включая Республиканскую партию, и грозят стране новым шатдауном. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, среди республиканцев недовольны планами Трампа как изоляционисты, так и сторонники сохранении НАТО.Аналитик отметил, что оппоненты Трампа попытаются набрать две трети голосов, чтобы перебороть президентское вето и запретить Белому дому устраивать операцию против Гренландии.При этом шансы на то, что Конгресс по требованию Трампа выделит средства на покупку Гренландии, стремятся к нулю, добавил Дудаков. По его мнению, представители Демократической партии могут в пику Трампу снова заблокировать бюджетный процесс и довести дело до шатдауна.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Республиканец Рэнди Файн в январе внес в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнениеВ Крыму раскрыли реальный план ТрампаПушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
сша
гренландия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/72/1117957291_56:0:2536:1860_1920x0_80_0_0_5fdbfb281cc8261a0851a85526308b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, дональд трамп, гренландия, новости, в мире, мнения, малек дудаков
Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт

Притязания Трампа на Гренландию грозят США новым шатдауном – политолог

07:56 19.01.2026
 
© Scrumshus / wikimedia.orgКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне
© Scrumshus / wikimedia.org
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию раскололи американский политикум, включая Республиканскую партию, и грозят стране новым шатдауном. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Угрозы Трампа в отношении Дании вызвали самый мощный за долгое время демарш со стороны политиков в обеих партиях. Большая группа законодателей даже побывала в Дании, где убеждала европейцев не воспринимать всерьез риторику Трампа", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Дудакова, среди республиканцев недовольны планами Трампа как изоляционисты, так и сторонники сохранении НАТО.
Аналитик отметил, что оппоненты Трампа попытаются набрать две трети голосов, чтобы перебороть президентское вето и запретить Белому дому устраивать операцию против Гренландии.
При этом шансы на то, что Конгресс по требованию Трампа выделит средства на покупку Гренландии, стремятся к нулю, добавил Дудаков. По его мнению, представители Демократической партии могут в пику Трампу снова заблокировать бюджетный процесс и довести дело до шатдауна.
"Переговоры с европейцами же перерастают в конфликт, который во всей красе проявится в Давосе. Если нынешний накат Трампа на Гренландию провалится, то весь запал от операции в Венесуэле очень быстро испарится в воздухе", - заключил американист.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".
Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Республиканец Рэнди Файн в январе внес в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение
В Крыму раскрыли реальный план Трампа
Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
 
СШАДональд ТрампГренландияНовостиВ миреМненияМалек Дудаков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Когда восстановят электроснабжение в Запорожской области
08:57Трамп попал в историю
08:48Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24
08:42Крещенские купания: советы безопасности в инфографике РИА Новости Крым
08:34Трамп заявил о "российской угрозе" для Гренландии
08:33На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества
08:25В лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы
07:56Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт
07:34В России предложили продлить работу детских садов до 20:00
07:23Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника
07:17Крымский мост - ситуация на утро понедельника
07:10На дорогах Крыма снежные переметы - актуальная обстановка
06:51Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток
06:40Крещение Господне: история православного праздника
06:2521 человек погиб в столкновении двух поездов в Испании
06:06Очень сильные магнитные бури ударят по Земле
00:01Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 января
23:39Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
23:20Многоэтажка загорелась в Севастополе
Лента новостейМолния