Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт

2026-01-19T07:56
2026-01-19T07:56
2026-01-19T07:56
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Республиканец Рэнди Файн в январе внес в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию раскололи американский политикум, включая Республиканскую партию, и грозят стране новым шатдауном. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Угрозы Трампа в отношении Дании вызвали самый мощный за долгое время демарш со стороны политиков в обеих партиях. Большая группа законодателей даже побывала в Дании, где убеждала европейцев не воспринимать всерьез риторику Трампа", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Дудакова, среди республиканцев недовольны планами Трампа как изоляционисты, так и сторонники сохранении НАТО.
Аналитик отметил, что оппоненты Трампа попытаются набрать две трети голосов, чтобы перебороть президентское вето и запретить Белому дому устраивать операцию против Гренландии.
При этом шансы на то, что Конгресс по требованию Трампа выделит средства на покупку Гренландии, стремятся к нулю, добавил Дудаков. По его мнению, представители Демократической партии могут в пику Трампу снова заблокировать бюджетный процесс и довести дело до шатдауна.
"Переговоры с европейцами же перерастают в конфликт, который во всей красе проявится в Давосе. Если нынешний накат Трампа на Гренландию провалится, то весь запал от операции в Венесуэле очень быстро испарится в воздухе", - заключил американист.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял
о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".
Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Республиканец Рэнди Файн в январе внес
в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
