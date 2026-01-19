Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем пять сел остались без света - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/pod-simferopolem-pyat-sel-ostalis-bez-sveta--1152512350.html
Под Симферополем пять сел остались без света
Под Симферополем пять сел остались без света - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Под Симферополем пять сел остались без света
В Симферопольском районе из-за аварии на линии электропередачи без электроснабжения остались абоненты пяти населенных пунктов. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T17:11
2026-01-19T17:11
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291294_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8562e1e0695468f134cc90e01a3e66d8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе из-за аварии на линии электропередачи без электроснабжения остались абоненты пяти населенных пунктов. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Так, частично обесточены населенные пункты Дубки, Новозбурьевка, Ключи, Перово, Молочное. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Ранее в понедельник без света остались села Медведевка, Предмостное и Новокрымское Джанкойского района. Также четырнадцать улиц и переулков Симферополя были обесточены из-за аварии на сетях.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник на полуострове сохраняется холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.Для снижения аварийности в Крыму проведут комплексную работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики страны Сергей Цивилев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графикиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291294_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_18ea47d236c580b2ca27a50556aaf6e9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", симферопольский район
Под Симферополем пять сел остались без света

Пять населенных пунктов под Симферополем обесточены из-за аварии – "Крымэнерго"

17:11 19.01.2026
 
© КрымэнергоинформРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Крымэнергоинформ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе из-за аварии на линии электропередачи без электроснабжения остались абоненты пяти населенных пунктов. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В Симферопольском районе без энергоснабжения из-за аварийного отключения остались пять населенных пунктов", – сказано в сообщении.
Так, частично обесточены населенные пункты Дубки, Новозбурьевка, Ключи, Перово, Молочное. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Ранее в понедельник без света остались села Медведевка, Предмостное и Новокрымское Джанкойского района. Также четырнадцать улиц и переулков Симферополя были обесточены из-за аварии на сетях.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник на полуострове сохраняется холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.
Для снижения аварийности в Крыму проведут комплексную работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики страны Сергей Цивилев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
 
КрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Симферопольский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:3818-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали
17:11Под Симферополем пять сел остались без света
17:00Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме
16:43В Крыму прощаются с митрополитом Лазарем
16:35В Севастополе продлили меморандум о сдерживании цен на социальные товары
16:26Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: потерпевшими признаны более 30 человек
16:14Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого
16:04Тепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозами
15:48Как в Крыму отмечают Крещение Господне
15:38Клиенты ВТБ вернули 10 млрд через упрощенный налоговый вычет по жилью
15:28Непогода остановила паром в Севастополе
15:22Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем
15:00Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
14:42Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек
14:23Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
14:10В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание
14:01Путин собрал Совбез
13:57В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка
13:50Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
13:46В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
Лента новостейМолния