https://crimea.ria.ru/20260119/pod-simferopolem-pyat-sel-ostalis-bez-sveta--1152512350.html

Под Симферополем пять сел остались без света

Под Симферополем пять сел остались без света - РИА Новости Крым, 19.01.2026

Под Симферополем пять сел остались без света

В Симферопольском районе из-за аварии на линии электропередачи без электроснабжения остались абоненты пяти населенных пунктов. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T17:11

2026-01-19T17:11

2026-01-19T17:11

крым

новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

симферопольский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291294_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8562e1e0695468f134cc90e01a3e66d8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе из-за аварии на линии электропередачи без электроснабжения остались абоненты пяти населенных пунктов. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Так, частично обесточены населенные пункты Дубки, Новозбурьевка, Ключи, Перово, Молочное. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Ранее в понедельник без света остались села Медведевка, Предмостное и Новокрымское Джанкойского района. Также четырнадцать улиц и переулков Симферополя были обесточены из-за аварии на сетях.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник на полуострове сохраняется холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.Для снижения аварийности в Крыму проведут комплексную работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики страны Сергей Цивилев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графикиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", симферопольский район