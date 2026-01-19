https://crimea.ria.ru/20260119/pod-simferopolem-pyat-sel-ostalis-bez-sveta--1152512350.html
Под Симферополем пять сел остались без света
Под Симферополем пять сел остались без света - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Под Симферополем пять сел остались без света
19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе из-за аварии на линии электропередачи без электроснабжения остались абоненты пяти населенных пунктов. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Так, частично обесточены населенные пункты Дубки, Новозбурьевка, Ключи, Перово, Молочное. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Ранее в понедельник без света остались села Медведевка, Предмостное и Новокрымское Джанкойского района. Также четырнадцать улиц и переулков Симферополя были обесточены из-за аварии на сетях.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник на полуострове сохраняется холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.Для снижения аварийности в Крыму проведут комплексную работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики страны Сергей Цивилев.
Под Симферополем пять сел остались без света
Пять населенных пунктов под Симферополем обесточены из-за аварии – "Крымэнерго"