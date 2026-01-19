Рейтинг@Mail.ru
Под Феодосией отменили крещенские омовения из-за непогоды - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Под Феодосией отменили крещенские омовения из-за непогоды
Под Феодосией отменили крещенские омовения из-за непогоды - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Под Феодосией отменили крещенские омовения из-за непогоды
В поселке Орджоникидзе и селе Береговое под Феодосией отменили крещенские омовения из-за сильного ветра и ухудшения погодных условий. Об этом крымчан... РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В поселке Орджоникидзе и селе Береговое под Феодосией отменили крещенские омовения из-за сильного ветра и ухудшения погодных условий. Об этом крымчан предупредили в городской администрации.Кроме того, крымчанам напомнили, что проводить окунание в холодную воду в неустановленных для этого местах, где не организовано дежурство спасателей – не рекомендуется.Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что в 2026 году в Республике Крым для крещенских купаний оборудовали 29 площадок.Главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.Кроме того, глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.
крещение руси, крещение в крыму, феодосия, новости крыма, крым
Под Феодосией отменили крещенские омовения из-за непогоды

Под Феодосией отменили крещенские купания из-за ухудшения погоды

10:26 19.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В поселке Орджоникидзе и селе Береговое под Феодосией отменили крещенские омовения из-за сильного ветра и ухудшения погодных условий. Об этом крымчан предупредили в городской администрации.

"В связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра отменяются крещенские купания в селе Береговое и поселке Орджоникидзе", – сказано в сообщении.

Кроме того, крымчанам напомнили, что проводить окунание в холодную воду в неустановленных для этого местах, где не организовано дежурство спасателей – не рекомендуется.
Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что в 2026 году в Республике Крым для крещенских купаний оборудовали 29 площадок.
Главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.
Кроме того, глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крещенские купания: советы безопасности в инфографике РИА Новости Крым
Крещение Господне: история православного праздника
Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник
 
Крещение РусиКрещение в КрымуФеодосияНовости КрымаКрым
 
