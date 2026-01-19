https://crimea.ria.ru/20260119/pod-feodosiey-otmenili-kreschenskie-omoveniya-iz-za-nepogody-1152494241.html
Под Феодосией отменили крещенские омовения из-за непогоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В поселке Орджоникидзе и селе Береговое под Феодосией отменили крещенские омовения из-за сильного ветра и ухудшения погодных условий. Об этом крымчан предупредили в городской администрации.Кроме того, крымчанам напомнили, что проводить окунание в холодную воду в неустановленных для этого местах, где не организовано дежурство спасателей – не рекомендуется.Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что в 2026 году в Республике Крым для крещенских купаний оборудовали 29 площадок.Главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко рассказала, что купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует.Кроме того, глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские купания: советы безопасности в инфографике РИА Новости КрымКрещение Господне: история православного праздникаСнег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник
