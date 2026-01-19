Писатель и волонтер из Петебурга посвятила свою книгу крымчанину

https://crimea.ria.ru/20260119/pisatel-i-volonter-iz-peteburga-posvyatila-svoyu-knigu-krymchaninu-1152492322.html

К началу СВО петербурженка Ирина Бугрышева совмещала две профессии: журналиста и массажиста. Пока дети были в школе и садике, принимала пациентов в массажном кабинете, а уже после домашних дел и материнских забот писала статьи в глянцевые и деловые издания. Но 24 февраля 2022 года привычный уклад жизни резко изменился. Ирина ушла из журналистики. Стала волонтером госпиталя. Теперь она помогает бойцам восстановиться после перенесенных травм, применяя техники медицинского массажа и психологические практики, снимающие острый стресс. В ответ воины делятся с ней своей болью. Услышанные от бойцов истории она собрала в дебютную книгу "Я трогаю войну руками", которая вышла в издательстве "КПД". Презентация пройдет, в том числе, и в Крыму.Герои из Крыма и город-герой Керчь– Ирина, расскажите, с чем связано решение провести презентацию книги "Я трогаю войну руками" в Крыму – в Керчи, Феодосии, Севастополе и Симферополе?– Однажды в госпитале познакомилась с бойцом из Крыма. Он из Сакского района. Его зовут Игорь, позывной Иса. Именно с посещения его палаты и начинается книга. Помню, как поработав с одним бойцом, подошла к Игорю, он лежал на койке в углу – бледный, худой. Спрашиваю: "С тобой поработать?" А он говорит: "Мне очень больно, жду операцию, не знаю, можно ли меня массировать". Игорь рассказал мне свою историю – как был участником событий Крымской весны, как уехал добровольцем на Донбасс еще в 2014. Мы с ним подружились. После операции он был на реабилитации в Чите, потом поехал в отпуск домой, восстанавливался сакскими грязями. С моря слал фотографии, радовался, что рука стала подниматься, и что у него почти получается плавать. Снова ушел воевать. Писал мне с фронта. Спустя год после нашего знакомства поздравила его с Пасхой. Это было 4 мая. Ответом была тишина. Еще через месяц его мама написала мне: "Я нашла его, мой родной мальчик погиб". И эту книгу я посвятила крымчанину Игорю, бойцу с позывным Иса.Два лета подряд, в 2024 и 2025 годах, Ирина работала волонтером-реабилитологом в реабилитационном центре Керчи для воинов СВО, открытом благотворительным фондом "Спасибо маме за жизнь". Поездку в Крым с презентацией книги организовал для Бугрышевой руководитель этого фонда Николай Руге. А по итогам работы в керченском реабилитационном центре она написала еще одну книгу – "Керчь. Мы русские", она будет издана следующей. Произведение объединяет героическое прошлое и героическое настоящее города.Еще она рассказывает о том, как этим летом оказалась на форуме "СВОя литература" в арткластере Таврида и как познакомилась с Ильей Казаковым – он после парной ампутации ходит на протезах даже в горы, и вдохновляет тех, кто получил подобные тяжелые ранения. Его история также войдет в книгу писателя.Сложное и важное время– Почему вы ушли из журналистики?– 24 февраля 2022 года, когда открыла свои соцсети, то увидела, как люди, которые прежде мне были близки, теперь выдвигают обвинения. И я ушла из журналистики – поняла, что не хочу быть журналистом, что любое слово, которое скажу в период СВО в силу профессии, будет направлено против меня. Сосредоточилась на массаже. Мне было чем заняться. В ноябре 2022 года пришла в госпиталь в составе волонтеров клуба питерских массажистов. Тогда впервые в истории России госпитали Петербурга открыли свои двери для волонтеров. Зайти сюда означало увидеть войну своими глазами – понять, что происходит. Мои бабушка и дедушка, которые меня вырастили, работали в годы ВОВ в тылу, делали все что могли для Победы, для фронта. И для меня тоже было важно сделать свой вклад в Победу, чтобы, когда закончится спецоперация, пройти мимо зеркала и сказать, глядя на себя, что тоже к этой Победе причастна.Кстати, профессионально заниматься массажем Ирина начала потому, что ей нужно было восстанавливать здоровье младшего ребенка. Десять лет назад сыну поставили диагноз "аутичный спектр", реабилитация была дорогой, непростой, специалистов мало. И она решила выучиться на телесного терапевта. Училась у многих специалистов. И сегодня ее сын учится в шестом классе, диагнозы сняли.Миссия – волонтер– Признаюсь. Однажды тоже оказалась в госпитале. Не во дворе, как раньше, когда общалась с теми, кто вышел покурить. А среди коек и бинтов. А когда вышла, то поняла, что не могу дышать, настолько тяжело было видеть боль и отчаяние. Как Вы находите в себе силы?– Наверное, у меня такое устройство души. Но да, есть люди, которым противопоказано заходить в госпиталь, потому что они не справятся с тем объемом боли, страха и горя, с которым там встретятся. Три года назад, когда я пришла в госпиталь, мне было уже 46 лет, и к этому времени в моей жизни уже случилось немало драм. Я как будто была готова к тому, что увижу.Ирина вспоминает: когда впервые перешагнула проходную госпиталя, то ее жизнь изменилась молниеносно. Изменилось что-то внутри нее. Она часто думает о том, что если бы ее тогда завели в другую палату, то все сложилось бы иначе. Согласно волонтерскому расписанию она должна была идти в хирургическое отделение. Но оказалось, что в тот день в хирургии было достаточно специалистов, и ее отвели в другое отделение, к бойцу Дмитрию.Первые полторы недели, пока Ирина работала с Дмитрием, других бойцов она не замечала, слишком уже сложным оказался пациент. Но когда ему стало легче, она посмотрела на его соседей по койкам. Так, рядом лежал боец по имени Павел, который беспрестанно болтал, смеялся, хохотал, комментировал все на свете. Он и стал героем рассказа "Радио-Паша", а еще большим другом Ирины.По рассказу "Радио-Паша" петербургским театром "Ковчег" (режиссер Л. Манонина-Петрович) поставлен одноименный спектакль. Постановка регулярно идет в Москве, в театре им. Е.Б. Вахтангова. По книге "Я трогаю войну руками" поставлен спектакль "Ты справишься" Смоленским государственным академическим драмтеатром им. А.С. Грибоедова. Премьера состоялась в мае 2025 года в Смоленске. Все доходы от продажи билетов театр передает на помощь СВО.– Нередко слышу: зачем волонтеры, все эти сборы и закупки, если есть государство, оно должно обеспечивать бойцов всем необходимым...– Тут можно послушать любого бойца, кто сегодня воюет, которые говорят, что они идут вперед, потому что тыл с ними. Те волонтеры, которых вижу в госпитале – это самые обычные люди, такие же, как мы с вами. Со своими жизненными проблемами и неурядицами, насущными вопросами, которые нужно решать. Но изо дня в день они ходят в госпиталь и они в силу своих моральных качеств не могут поступить иначе.Бугрышева организовала волонтерскую группу "Вместе победим". Признается: эти слова незримо горят в сердце. Также она дописывает и свою книгу.Влюбленная в Питер и в писательствоВ Санкт-Петербург Ирина когда-то приехала из города Полярного Мурманской области. Поступила в Санкт-Петербургский госуниверситет культуры. Выучилась на гида-экскурсовода. Говорит, была влюблена в свою профессию так, как только может быть влюблен в профессию экскурсовода по Петербургу человек, выросший за Полярным кругом, где из всех достопримечательностей – подводные лодки, северное сияние и карликовые березки.Она стала высылать свои рассказы в разные редакции, их публиковали. Долго работала в журнале Cosmopolitan, писала и для "Делового Петербурга", и для других изданий. Чаще всего в ее статьях был упор на психологию, отношения в семье, а ее коньком были интервью со звездами.Дневник этот вышел в Израиле, где читали его главы, опубликованные автором в сети. Отредактировали немного и, попросив разрешения на публикацию, выпустили как учебное пособие для будущих педагогов по предмету "Психология школьника, кризис 7-8 лет".– Расскажите о ваших творческих планах...– У меня нет творческих планов. Я просто работаю и просто пишу. Понимаю, что мы живем в такое время, среди таких людей, героев спецоперации, что это обязанность – писать о них. За историями бойцов видишь всю Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставкиСила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВОСВО формирует новый культурный пласт в России – Михалков

