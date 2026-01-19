Писатель и волонтер из Петебурга посвятила свою книгу крымчанину
"Я трогаю войну руками" – интервью с писателем и волонтером госпиталя Ириной Бугрышевой
18:43 19.01.2026 (обновлено: 19:51 19.01.2026)
© Архив Ирины БугрышевойИрина Бугрышева
© Архив Ирины Бугрышевой
К началу СВО петербурженка Ирина Бугрышева совмещала две профессии: журналиста и массажиста. Пока дети были в школе и садике, принимала пациентов в массажном кабинете, а уже после домашних дел и материнских забот писала статьи в глянцевые и деловые издания. Но 24 февраля 2022 года привычный уклад жизни резко изменился. Ирина ушла из журналистики. Стала волонтером госпиталя. Теперь она помогает бойцам восстановиться после перенесенных травм, применяя техники медицинского массажа и психологические практики, снимающие острый стресс. В ответ воины делятся с ней своей болью. Услышанные от бойцов истории она собрала в дебютную книгу "Я трогаю войну руками", которая вышла в издательстве "КПД". Презентация пройдет, в том числе, и в Крыму.
© Архив Ирины БугрышевойВ книгу Ирины Бугрышевой вошли истории бойцов
© Архив Ирины Бугрышевой
В книгу Ирины Бугрышевой вошли истории бойцов
Герои из Крыма и город-герой Керчь
– Ирина, расскажите, с чем связано решение провести презентацию книги "Я трогаю войну руками" в Крыму – в Керчи, Феодосии, Севастополе и Симферополе?
– Однажды в госпитале познакомилась с бойцом из Крыма. Он из Сакского района. Его зовут Игорь, позывной Иса. Именно с посещения его палаты и начинается книга. Помню, как поработав с одним бойцом, подошла к Игорю, он лежал на койке в углу – бледный, худой. Спрашиваю: "С тобой поработать?" А он говорит: "Мне очень больно, жду операцию, не знаю, можно ли меня массировать". Игорь рассказал мне свою историю – как был участником событий Крымской весны, как уехал добровольцем на Донбасс еще в 2014. Мы с ним подружились. После операции он был на реабилитации в Чите, потом поехал в отпуск домой, восстанавливался сакскими грязями. С моря слал фотографии, радовался, что рука стала подниматься, и что у него почти получается плавать. Снова ушел воевать. Писал мне с фронта. Спустя год после нашего знакомства поздравила его с Пасхой. Это было 4 мая. Ответом была тишина. Еще через месяц его мама написала мне: "Я нашла его, мой родной мальчик погиб". И эту книгу я посвятила крымчанину Игорю, бойцу с позывным Иса.
Два лета подряд, в 2024 и 2025 годах, Ирина работала волонтером-реабилитологом в реабилитационном центре Керчи для воинов СВО, открытом благотворительным фондом "Спасибо маме за жизнь". Поездку в Крым с презентацией книги организовал для Бугрышевой руководитель этого фонда Николай Руге. А по итогам работы в керченском реабилитационном центре она написала еще одну книгу – "Керчь. Мы русские", она будет издана следующей. Произведение объединяет героическое прошлое и героическое настоящее города.
"В Керчь впервые приехала в 2024 году. Раньше бывала в Крыму, но мы с детьми любили отдыхать в Ялте, Симеизе, в детстве я бывала в Евпатории. А тут я видела город с героической историей, город, который и сейчас переживает свои героические времена. Атаки на Крымский мост, круглосуточные дежурства ПВО – и жители, которые живут обычной жизнью. Я не могла не написать об этом", – признается писатель.
Еще она рассказывает о том, как этим летом оказалась на форуме "СВОя литература" в арткластере Таврида и как познакомилась с Ильей Казаковым – он после парной ампутации ходит на протезах даже в горы, и вдохновляет тех, кто получил подобные тяжелые ранения. Его история также войдет в книгу писателя.
21 октября 2025, 19:09Новая жизнь после СВОУчить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданке
Сложное и важное время
– Почему вы ушли из журналистики?
– 24 февраля 2022 года, когда открыла свои соцсети, то увидела, как люди, которые прежде мне были близки, теперь выдвигают обвинения. И я ушла из журналистики – поняла, что не хочу быть журналистом, что любое слово, которое скажу в период СВО в силу профессии, будет направлено против меня. Сосредоточилась на массаже. Мне было чем заняться. В ноябре 2022 года пришла в госпиталь в составе волонтеров клуба питерских массажистов. Тогда впервые в истории России госпитали Петербурга открыли свои двери для волонтеров. Зайти сюда означало увидеть войну своими глазами – понять, что происходит. Мои бабушка и дедушка, которые меня вырастили, работали в годы ВОВ в тылу, делали все что могли для Победы, для фронта. И для меня тоже было важно сделать свой вклад в Победу, чтобы, когда закончится спецоперация, пройти мимо зеркала и сказать, глядя на себя, что тоже к этой Победе причастна.
Кстати, профессионально заниматься массажем Ирина начала потому, что ей нужно было восстанавливать здоровье младшего ребенка. Десять лет назад сыну поставили диагноз "аутичный спектр", реабилитация была дорогой, непростой, специалистов мало. И она решила выучиться на телесного терапевта. Училась у многих специалистов. И сегодня ее сын учится в шестом классе, диагнозы сняли.
30 сентября 2025, 22:20Новая жизнь после СВОВетеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
Миссия – волонтер
– Признаюсь. Однажды тоже оказалась в госпитале. Не во дворе, как раньше, когда общалась с теми, кто вышел покурить. А среди коек и бинтов. А когда вышла, то поняла, что не могу дышать, настолько тяжело было видеть боль и отчаяние. Как Вы находите в себе силы?
– Наверное, у меня такое устройство души. Но да, есть люди, которым противопоказано заходить в госпиталь, потому что они не справятся с тем объемом боли, страха и горя, с которым там встретятся. Три года назад, когда я пришла в госпиталь, мне было уже 46 лет, и к этому времени в моей жизни уже случилось немало драм. Я как будто была готова к тому, что увижу.
Ирина вспоминает: когда впервые перешагнула проходную госпиталя, то ее жизнь изменилась молниеносно. Изменилось что-то внутри нее. Она часто думает о том, что если бы ее тогда завели в другую палату, то все сложилось бы иначе. Согласно волонтерскому расписанию она должна была идти в хирургическое отделение. Но оказалось, что в тот день в хирургии было достаточно специалистов, и ее отвели в другое отделение, к бойцу Дмитрию.
Первые полторы недели, пока Ирина работала с Дмитрием, других бойцов она не замечала, слишком уже сложным оказался пациент. Но когда ему стало легче, она посмотрела на его соседей по койкам. Так, рядом лежал боец по имени Павел, который беспрестанно болтал, смеялся, хохотал, комментировал все на свете. Он и стал героем рассказа "Радио-Паша", а еще большим другом Ирины.
"Он удивительный человек, который пришел в мою жизнь, как будто и не уходил, потому что наше с ним детство прошло на соседних улицах – он из Таганрога, и я полжизни провела в Таганроге, оттуда моя бабушка и я училась там в школе, – говорит собеседница. И добавляет – И с Димой мы сейчас дружим, теперь он руководитель петербургского отделения Союза добровольцев Донбасса, и я работаю в Союзе под его руководством".
По рассказу "Радио-Паша" петербургским театром "Ковчег" (режиссер Л. Манонина-Петрович) поставлен одноименный спектакль. Постановка регулярно идет в Москве, в театре им. Е.Б. Вахтангова. По книге "Я трогаю войну руками" поставлен спектакль "Ты справишься" Смоленским государственным академическим драмтеатром им. А.С. Грибоедова. Премьера состоялась в мае 2025 года в Смоленске. Все доходы от продажи билетов театр передает на помощь СВО.
"Считаю, что нет каких-то проходных вещей, за каждой историей – судьба бойца. С одной стороны, то, что пишу – это чистая литература, художественный взгляд на историю, с другой – исторический документ. Я не перевираю, не меняю бойцам имена, не меняю локации, даты. Если боец говорит, что был под Харьковом, так и пишу. Это ведь история нашей страны", – делится писатель.
– Нередко слышу: зачем волонтеры, все эти сборы и закупки, если есть государство, оно должно обеспечивать бойцов всем необходимым...
– Тут можно послушать любого бойца, кто сегодня воюет, которые говорят, что они идут вперед, потому что тыл с ними. Те волонтеры, которых вижу в госпитале – это самые обычные люди, такие же, как мы с вами. Со своими жизненными проблемами и неурядицами, насущными вопросами, которые нужно решать. Но изо дня в день они ходят в госпиталь и они в силу своих моральных качеств не могут поступить иначе.
Бугрышева организовала волонтерскую группу "Вместе победим". Признается: эти слова незримо горят в сердце. Также она дописывает и свою книгу.
Влюбленная в Питер и в писательство
В Санкт-Петербург Ирина когда-то приехала из города Полярного Мурманской области. Поступила в Санкт-Петербургский госуниверситет культуры. Выучилась на гида-экскурсовода. Говорит, была влюблена в свою профессию так, как только может быть влюблен в профессию экскурсовода по Петербургу человек, выросший за Полярным кругом, где из всех достопримечательностей – подводные лодки, северное сияние и карликовые березки.
"Работа экскурсовода будто распахнула для меня дверь в какой-то новый, неведомый мир. Я открывала для себя Трезини, Растрелли, Тома де Томона. Работала с огромным энтузиазмом. Но лето закончилось, туристы разъехались, Невский проспект опустел. Стала думать, чем же заниматься, потому что работать в музее не хотелось. Защитила диплом на тему: "Ракурс в процессе экскурсионного показа" и после защиты вышла с чувством, что мне нравится писать", – вспоминает собеседница.
Она стала высылать свои рассказы в разные редакции, их публиковали. Долго работала в журнале Cosmopolitan, писала и для "Делового Петербурга", и для других изданий. Чаще всего в ее статьях был упор на психологию, отношения в семье, а ее коньком были интервью со звездами.
"Когда дочка пошла в первый класс, то, вернувшись из школы 1 сентября, очень интересно рассказала, как прошел ее день. Я это записала. На второй и третий день ситуация повторилась. И я ей сказала: давай проведем социальный эксперимент: ты будешь мне каждый день рассказывать, что происходит в школе, и мы напишем с тобой книжку. И мы написали с ней книжку, которая называется "Дневник первоклассницы", – вспоминает писатель.
Дневник этот вышел в Израиле, где читали его главы, опубликованные автором в сети. Отредактировали немного и, попросив разрешения на публикацию, выпустили как учебное пособие для будущих педагогов по предмету "Психология школьника, кризис 7-8 лет".
"В следующем году дочка заканчивает школу, и здорово будет этот дневник опубликовать и в России. Но сейчас главное – рассказывать о героях СВО, помогать фронту и ждать нашей Победы", – говорит Бугрышева.
– Расскажите о ваших творческих планах...
– У меня нет творческих планов. Я просто работаю и просто пишу. Понимаю, что мы живем в такое время, среди таких людей, героев спецоперации, что это обязанность – писать о них. За историями бойцов видишь всю Россию.
Читайте также на РИА Новости Крым: