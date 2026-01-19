https://crimea.ria.ru/20260119/olitsetvorenie-mezhkonfessionalnogo-mira-muftiy-kryma-o-vladyke-lazare-1152521225.html

Олицетворение межконфессионального мира: Муфтий Крыма о Владыке Лазаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев, принявший участие в церемонии прощания с бывшим митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем, отметил его вклад в сохранение межконфессионального мира и согласия в регионе.Отпевание митрополита Лазаря прошло 19 января в Кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. Чин отпевания провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, ему сослужили епископ Ялтинский Нестор, епископ Джанкойский и Раздольненский Алексий и епископ Феодосийский и Керченский Иларион.По словам Муфтия мусульман Крыма, на протяжении многих лет совместной работы владыка Лазарь проявлял мудрость и стремление к диалогу между традиционными религиями.Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру – Ростислав Швец) скончался 17 января на 87-м году жизни. Главой Симферопольской и Крымской епархии он был назначен летом 1992 года. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

