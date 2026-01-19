https://crimea.ria.ru/20260119/ochen-silnye-magnitnye-buri-udaryat-po-zemle-1152488795.html

Очень сильные магнитные бури ударят по Земле

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Магнитные бури уровня G3/G4 ожидаются на Земле во вторник из-за сильной вспышки на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По словам ученых, солнечный выброс летит фронтально в сторону Земли. G3 считается сильной магнитной бурей, G4 - очень сильной.В Лаборатории также сообщили, что взрыв на Солнце был довольно крупным, в него была вовлечена вся центральная область звезды — "около полумиллиона километров".Первая с начала года вспышка высшего класса X произошла на Солнце вечером в воскресенье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуУникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 январяКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

