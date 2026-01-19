Рейтинг@Mail.ru
Очень сильные магнитные бури ударят по Земле - РИА Новости Крым, 19.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260119/ochen-silnye-magnitnye-buri-udaryat-po-zemle-1152488795.html
Очень сильные магнитные бури ударят по Земле
Очень сильные магнитные бури ударят по Земле - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Очень сильные магнитные бури ударят по Земле
Магнитные бури уровня G3/G4 ожидаются на Земле во вторник из-за сильной вспышки на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Магнитные бури уровня G3/G4 ожидаются на Земле во вторник из-за сильной вспышки на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По словам ученых, солнечный выброс летит фронтально в сторону Земли. G3 считается сильной магнитной бурей, G4 - очень сильной.В Лаборатории также сообщили, что взрыв на Солнце был довольно крупным, в него была вовлечена вся центральная область звезды — "около полумиллиона километров".Первая с начала года вспышка высшего класса X произошла на Солнце вечером в воскресенье.
магнитные бури, космос, новости, земля, вспышки на солнце, метеозависимость
Очень сильные магнитные бури ударят по Земле

Очень сильные магнитные бури ударят по Земле 20 января

06:06 19.01.2026
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Магнитные бури уровня G3/G4 ожидаются на Земле во вторник из-за сильной вспышки на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По словам ученых, солнечный выброс летит фронтально в сторону Земли.
"Предварительно придет к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4. Нижняя граница зоны полярных сияний — до 50 градусов", - говорится в сообщении.
G3 считается сильной магнитной бурей, G4 - очень сильной.
В Лаборатории также сообщили, что взрыв на Солнце был довольно крупным, в него была вовлечена вся центральная область звезды — "около полумиллиона километров".
Первая с начала года вспышка высшего класса X произошла на Солнце вечером в воскресенье.
