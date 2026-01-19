https://crimea.ria.ru/20260119/neshtatnaya-situatsiya---v-lnr-bez-sveta-ostalis-svyshe-100-tysyach-zhiteley-1152496500.html

Нештатная ситуация - в ЛНР без света остались свыше 100 тысяч жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Свыше 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики остались без света из-за нештатной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности республики.Из-за сложной оперативной обстановки и непростых погодных условий восстановительные работы затруднены, добавили в профильном министерстве.При этом характер нештатной ситуации не уточняется.Накануне в Запорожской области более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах все еще остались без света из-за атаки ВСУ, но число отключенных потребителей сокращается, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали ночью 17 января энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр), отключение электроэнергии, новости, электричество, электроэнергия