Нештатная ситуация - в ЛНР без света остались свыше 100 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Нештатная ситуация - в ЛНР без света остались свыше 100 тысяч жителей
Нештатная ситуация - в ЛНР без света остались свыше 100 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Нештатная ситуация - в ЛНР без света остались свыше 100 тысяч жителей
Свыше 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики остались без света из-за нештатной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства топлива,... РИА Новости Крым, 19.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_498bbd1b455944bfac6b851cb6b293df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Свыше 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики остались без света из-за нештатной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности республики.Из-за сложной оперативной обстановки и непростых погодных условий восстановительные работы затруднены, добавили в профильном министерстве.При этом характер нештатной ситуации не уточняется.Накануне в Запорожской области более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах все еще остались без света из-за атаки ВСУ, но число отключенных потребителей сокращается, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали ночью 17 января энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр), отключение электроэнергии, новости, электричество, электроэнергия
Нештатная ситуация - в ЛНР без света остались свыше 100 тысяч жителей

Более 100 тысяч жителей ЛНР остались без света в результате нештатной ситуации - власти

11:33 19.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Свыше 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики остались без света из-за нештатной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности республики.
"В результате внештатной ситуации обесточен 31 населенный пункт Республики, еще пять - частично без электроэнергии. Всего более 100 тысяч жителей", - говорится в сообщении.
Из-за сложной оперативной обстановки и непростых погодных условий восстановительные работы затруднены, добавили в профильном министерстве.
При этом характер нештатной ситуации не уточняется.
Накануне в Запорожской области более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах все еще остались без света из-за атаки ВСУ, но число отключенных потребителей сокращается, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали ночью 17 января энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Отключение электроэнергииНовостиЭлектричествоЭлектроэнергия
 
