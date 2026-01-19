https://crimea.ria.ru/20260119/neshtatnaya-situatsiya---v-lnr-bez-sveta-ostalis-svyshe-100-tysyach-zhiteley-1152496500.html
Нештатная ситуация - в ЛНР без света остались свыше 100 тысяч жителей
Нештатная ситуация - в ЛНР без света остались свыше 100 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Нештатная ситуация - в ЛНР без света остались свыше 100 тысяч жителей
Свыше 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики остались без света из-за нештатной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства топлива,... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T11:33
2026-01-19T11:33
2026-01-19T11:33
луганская народная республика (лнр)
отключение электроэнергии
новости
электричество
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_498bbd1b455944bfac6b851cb6b293df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Свыше 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики остались без света из-за нештатной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности республики.Из-за сложной оперативной обстановки и непростых погодных условий восстановительные работы затруднены, добавили в профильном министерстве.При этом характер нештатной ситуации не уточняется.Накануне в Запорожской области более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах все еще остались без света из-за атаки ВСУ, но число отключенных потребителей сокращается, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали ночью 17 января энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_373e61715f788c03399d677e08dba37f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), отключение электроэнергии, новости, электричество, электроэнергия
Нештатная ситуация - в ЛНР без света остались свыше 100 тысяч жителей
Более 100 тысяч жителей ЛНР остались без света в результате нештатной ситуации - власти