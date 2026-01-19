https://crimea.ria.ru/20260119/nepogoda-ostanovila-parom-v-sevastopole-1152506295.html
Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили паромное сообщение из-за плохой погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Кроме того, из-за непогоды линия "Радиогорка - Артбухта" приостановит работу с 16:00.Как сообщалось, в Севастополе 19 января прогнозируются порывы северо-восточного ветра могут достигнуть до 20 м/с. Также на дорогах местами гололедица. Жителей и гостей города призывают соблюдать меры предосторожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дорогах Крыма из-за снежных переметов произошло 4 происшествияЯлта под снегом: более 200 человек устраняют последствия непогодыПроезд на Ай-Петри закрыт
