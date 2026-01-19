Рейтинг@Mail.ru
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/nepogoda-ostanovila-parom-v-sevastopole-1152506295.html
Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе остановили паромное сообщение из-за плохой погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T15:28
2026-01-19T15:30
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
севастополь
крым
новости крыма
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d248b7ab97a15b97be2d8bdc37f6ba8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили паромное сообщение из-за плохой погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Кроме того, из-за непогоды линия "Радиогорка - Артбухта" приостановит работу с 16:00.Как сообщалось, в Севастополе 19 января прогнозируются порывы северо-восточного ветра могут достигнуть до 20 м/с. Также на дорогах местами гололедица. Жителей и гостей города призывают соблюдать меры предосторожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дорогах Крыма из-за снежных переметов произошло 4 происшествияЯлта под снегом: более 200 человек устраняют последствия непогодыПроезд на Ай-Петри закрыт
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e5870c4e456a3064f8f413733c47799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паромы и катера в севастополе, морской транспорт, севастополь, крым, новости крыма, новости севастополя
Непогода остановила паром в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды остановили работу парома

15:28 19.01.2026 (обновлено: 15:30 19.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили паромное сообщение из-за плохой погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
"Паром приостановил работу из-за неблагоприятных погодных условий", – сказано в сообщении.
Кроме того, из-за непогоды линия "Радиогорка - Артбухта" приостановит работу с 16:00.
Как сообщалось, в Севастополе 19 января прогнозируются порывы северо-восточного ветра могут достигнуть до 20 м/с. Также на дорогах местами гололедица. Жителей и гостей города призывают соблюдать меры предосторожности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На дорогах Крыма из-за снежных переметов произошло 4 происшествия
Ялта под снегом: более 200 человек устраняют последствия непогоды
Проезд на Ай-Петри закрыт
 
Паромы и катера в СевастополеМорской транспортСевастопольКрымНовости КрымаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:3818-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали
17:11Под Симферополем пять сел остались без света
17:00Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме
16:43В Крыму прощаются с митрополитом Лазарем
16:35В Севастополе продлили меморандум о сдерживании цен на социальные товары
16:26Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: потерпевшими признаны более 30 человек
16:14Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого
16:04Тепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозами
15:48Как в Крыму отмечают Крещение Господне
15:38Клиенты ВТБ вернули 10 млрд через упрощенный налоговый вычет по жилью
15:28Непогода остановила паром в Севастополе
15:22Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем
15:00Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
14:42Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек
14:23Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
14:10В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание
14:01Путин собрал Совбез
13:57В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка
13:50Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
13:46В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
Лента новостейМолния