На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям

На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям - РИА Новости Крым, 19.01.2026

На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям

На Запорожской атомной электростанции восстановили работу высоковольтной линии "Ферросплавная-1", сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора... РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T21:48

2026-01-19T21:48

2026-01-19T21:48

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

атомная энергетика

запорожская область

росатом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции восстановили работу высоковольтной линии "Ферросплавная-1", сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.По его словам, станция снова получает внешнее электропитание одновременно по линиям "Ферросплавная-1" и "Днепровская".5 января директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работыОбъявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС - Гросси"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

