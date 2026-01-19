На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям

https://crimea.ria.ru/20260119/na-zaporozhskoy-aes-vozobnovili-podachu-elektroenergii-po-dvum-liniyam-1152520787.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции восстановили работу высоковольтной линии "Ферросплавная-1", сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.По его словам, станция снова получает внешнее электропитание одновременно по линиям "Ферросплавная-1" и "Днепровская".5 января директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работыОбъявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС - Гросси"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
