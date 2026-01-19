Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям - РИА Новости Крым, 19.01.2026
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям - РИА Новости Крым, 19.01.2026
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям
На Запорожской атомной электростанции восстановили работу высоковольтной линии "Ферросплавная-1", сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T21:48
2026-01-19T21:48
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
атомная энергетика
запорожская область
росатом
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции восстановили работу высоковольтной линии "Ферросплавная-1", сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.По его словам, станция снова получает внешнее электропитание одновременно по линиям "Ферросплавная-1" и "Днепровская".5 января директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работыОбъявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС - Гросси"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция), новости, атомная энергетика, запорожская область, росатом
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям

На ЗАЭС восстановили работу высоковольтной линии "Ферросплавная-1" – "Росатом"

21:48 19.01.2026
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции восстановили работу высоковольтной линии "Ферросплавная-1", сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.
По его словам, станция снова получает внешнее электропитание одновременно по линиям "Ферросплавная-1" и "Днепровская".
"Сегодня, 19 января 2026 года, в 19 часов 17 минут на ЗАЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Теперь энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", – говорится в публикации.
5 января директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"
