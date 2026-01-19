https://crimea.ria.ru/20260119/na-ukrainy-net-sveta-v-shesti-oblastyakh-1152500295.html

На Украины нет света в шести областях

На Украины нет света в шести областях - РИА Новости Крым, 19.01.2026

На Украины нет света в шести областях

В шести областях Украины в понедельник нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам. Об этом сообщает Минэнерго страны. РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T13:06

2026-01-19T13:06

2026-01-19T13:07

украина

удары по украине

энергосистема украины

отключение электроэнергии

новости сво

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152407240_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_30098b63061e0529ae97cd49d07d95c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В шести областях Украины в понедельник нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам. Об этом сообщает Минэнерго страны.По данным министерства, с утра в понедельник обесточены потребители в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в Киеве и Киевской области."Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сказано в сообщении.Сетевые ограничения сохраняются также в Одесской области. Во всех других областях действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования.В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света, сообщали ранее в понедельник пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти. В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации, сообщалось ранее.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – КличкоКличко призвал жителей Киева покинуть город

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, энергосистема украины, отключение электроэнергии, новости сво, укрэнерго