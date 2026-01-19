https://crimea.ria.ru/20260119/na-ukrainy-net-sveta-v-shesti-oblastyakh-1152500295.html
На Украины нет света в шести областях
На Украины нет света в шести областях - РИА Новости Крым, 19.01.2026
На Украины нет света в шести областях
В шести областях Украины в понедельник нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам. Об этом сообщает Минэнерго страны. РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T13:06
2026-01-19T13:06
2026-01-19T13:07
украина
удары по украине
энергосистема украины
отключение электроэнергии
новости сво
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152407240_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_30098b63061e0529ae97cd49d07d95c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В шести областях Украины в понедельник нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам. Об этом сообщает Минэнерго страны.По данным министерства, с утра в понедельник обесточены потребители в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в Киеве и Киевской области."Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сказано в сообщении.Сетевые ограничения сохраняются также в Одесской области. Во всех других областях действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования.В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света, сообщали ранее в понедельник пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти. В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации, сообщалось ранее.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – КличкоКличко призвал жителей Киева покинуть город
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152407240_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_0585835199bca54f012aeab9d063e9db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, удары по украине, энергосистема украины, отключение электроэнергии, новости сво, укрэнерго
На Украины нет света в шести областях
В шести областях Украины в понедельник нет света – Укрэнерго
13:06 19.01.2026 (обновлено: 13:07 19.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В шести областях Украины в понедельник нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам. Об этом сообщает Минэнерго страны.
"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки на энергетические объекты и сложные погодные условия обуславливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным министерства, с утра в понедельник обесточены потребители в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в Киеве и Киевской области.
"Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сказано в сообщении.
Сетевые ограничения сохраняются также в Одесской области. Во всех других областях действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования.
В Одесской и Харьковской областях
повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света, сообщали ранее в понедельник пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти. В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации
, сообщалось ранее.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: