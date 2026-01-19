Рейтинг@Mail.ru
На Украины нет света в шести областях - РИА Новости Крым, 19.01.2026
На Украины нет света в шести областях
На Украины нет света в шести областях - РИА Новости Крым, 19.01.2026
На Украины нет света в шести областях
В шести областях Украины в понедельник нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам. Об этом сообщает Минэнерго страны. РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В шести областях Украины в понедельник нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам. Об этом сообщает Минэнерго страны.По данным министерства, с утра в понедельник обесточены потребители в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в Киеве и Киевской области."Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сказано в сообщении.Сетевые ограничения сохраняются также в Одесской области. Во всех других областях действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования.В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света, сообщали ранее в понедельник пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти. В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации, сообщалось ранее.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
украина, удары по украине, энергосистема украины, отключение электроэнергии, новости сво, укрэнерго
На Украины нет света в шести областях

В шести областях Украины в понедельник нет света – Укрэнерго

13:06 19.01.2026 (обновлено: 13:07 19.01.2026)
 
© Минэнерго УкраинеРемонтные бригады энергетиков на Украине
Ремонтные бригады энергетиков на Украине
© Минэнерго Украине
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В шести областях Украины в понедельник нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам. Об этом сообщает Минэнерго страны.
"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки на энергетические объекты и сложные погодные условия обуславливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным министерства, с утра в понедельник обесточены потребители в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в Киеве и Киевской области.
"Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сказано в сообщении.
Сетевые ограничения сохраняются также в Одесской области. Во всех других областях действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования.
В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света, сообщали ранее в понедельник пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти. В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации, сообщалось ранее.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Лента новостейМолния