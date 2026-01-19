https://crimea.ria.ru/20260119/na-severe-kryma-tri-naselennykh-punkta-ostalis-bez-elektrichestva-1152491033.html

На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества

На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества - РИА Новости Крым, 19.01.2026

На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества

Три села в Джанкойском районе Крыма обесточены вследствие аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T08:33

2026-01-19T08:33

2026-01-19T08:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Три села в Джанкойском районе Крыма обесточены вследствие аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Электроснабжение указанных населенных пунктов планируется восстановить в течение трех часов.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник в на полуострове сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

