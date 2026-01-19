Рейтинг@Mail.ru
На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества - РИА Новости Крым, 19.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260119/na-severe-kryma-tri-naselennykh-punkta-ostalis-bez-elektrichestva-1152491033.html
На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества
На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества - РИА Новости Крым, 19.01.2026
На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества
Три села в Джанкойском районе Крыма обесточены вследствие аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Три села в Джанкойском районе Крыма обесточены вследствие аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Электроснабжение указанных населенных пунктов планируется восстановить в течение трех часов.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник в на полуострове сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
РИА Новости Крым
На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества

В Джанкойском районе Крыма три населенных пункта остались без электричества

08:33 19.01.2026 (обновлено: 08:34 19.01.2026)
 
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаЗаснеженные ЛЭП в Крыму
Заснеженные ЛЭП в Крыму
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Три села в Джанкойском районе Крыма обесточены вследствие аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Джанкойский район, населенные пункты: Медведевка, предмостное, Новокрымское", - говорится в сообщении.
Электроснабжение указанных населенных пунктов планируется восстановить в течение трех часов.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник в на полуострове сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.
Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния