https://crimea.ria.ru/20260119/na-programmu-razvitiya-kryma-i-sevastopolya-vydelyat-93-mlrd-rubley-1152494421.html

На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей

На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.01.2026

На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей

Целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году... РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T10:41

2026-01-19T10:41

2026-01-19T11:07

реализация фцп в крыму и севастополе

крым

севастополь

новости крыма

новости севастополя

экономика крыма

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151253736_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_64bc7a5a1c9fc6e1b3bb80447262bb65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.Он напомнил, что госпрограмма реализуется уже 11 лет. За этот период завершено более 750 объектов и мероприятий, в том числе 55 объектов в 2025 году. Хуснуллин отметил, что объем финансирования программы с 2026 по 2030 год составляет 517 млрд рублей. Законом о бюджете на текущую трехлетку предусмотрено 308 млрд рублей. Они расписаны по каждому мероприятию, по каждому объекту."При продлении госпрограммы приоритетами стали ключевые инфраструктурные проекты, обеспеченные полным финансированием. Среди них съезды с "Тавриды" к курортным городам Южного берега Крыма, развитие очистных сооружений, арт-кластер "Таврида". Всего до 2030 года планируется реализация еще свыше 200 объектов", – уточнил зампредседателя правительства. По его словам, продление программы до 2030 года – важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых.Туризм, жилье и инфраструктураТак, благодаря реализации программы туристический поток на Крымский полуостров продолжает расти. Несмотря на сложную ситуацию, в 2025 году в Крым приехали 7,4 миллиона человек, что на 1,1 миллиона больше, чем в 2024 году, проинформировал вице-премьер.Хуснуллин напомнил, что на полуострове ведется масштабное дорожное строительство. Построены автодорога до Евпатории, дорога Донское – Перевальное, а также съезд к ж/д станции в Керчи. Ведутся работы по строительству и расширению съездов с трассы "Таврида" к побережью, приведению в порядок улично-дорожной сети.Привлечение внебюджетных средствОн отметил, что госпрограмма должна привлекать и стимулировать не только бюджетные деньги, но и внебюджетные средства. Президентом России Владимиром Путиным было поручено привлечь в экономику полуострова не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций к 2026 году."Работа идет опережающими темпами. На конец III квартала 2025 года, по данным статистики, мы уже видим привлечение 995 млрд. Это позволяет нам уверенно сказать, что по итогу года показатель будет выполнен", – уверен заместитель председателя правительства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - АксеновВ Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницыРазработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реализация фцп в крыму и севастополе, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, экономика крыма, марат хуснуллин