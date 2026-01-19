Рейтинг@Mail.ru
На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/na-programmu-razvitiya-kryma-i-sevastopolya-vydelyat-93-mlrd-rubley-1152494421.html
На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей
На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.01.2026
На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей
Целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T10:41
2026-01-19T11:07
реализация фцп в крыму и севастополе
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
экономика крыма
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151253736_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_64bc7a5a1c9fc6e1b3bb80447262bb65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.Он напомнил, что госпрограмма реализуется уже 11 лет. За этот период завершено более 750 объектов и мероприятий, в том числе 55 объектов в 2025 году. Хуснуллин отметил, что объем финансирования программы с 2026 по 2030 год составляет 517 млрд рублей. Законом о бюджете на текущую трехлетку предусмотрено 308 млрд рублей. Они расписаны по каждому мероприятию, по каждому объекту."При продлении госпрограммы приоритетами стали ключевые инфраструктурные проекты, обеспеченные полным финансированием. Среди них съезды с "Тавриды" к курортным городам Южного берега Крыма, развитие очистных сооружений, арт-кластер "Таврида". Всего до 2030 года планируется реализация еще свыше 200 объектов", – уточнил зампредседателя правительства. По его словам, продление программы до 2030 года – важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых.Туризм, жилье и инфраструктураТак, благодаря реализации программы туристический поток на Крымский полуостров продолжает расти. Несмотря на сложную ситуацию, в 2025 году в Крым приехали 7,4 миллиона человек, что на 1,1 миллиона больше, чем в 2024 году, проинформировал вице-премьер.Хуснуллин напомнил, что на полуострове ведется масштабное дорожное строительство. Построены автодорога до Евпатории, дорога Донское – Перевальное, а также съезд к ж/д станции в Керчи. Ведутся работы по строительству и расширению съездов с трассы "Таврида" к побережью, приведению в порядок улично-дорожной сети.Привлечение внебюджетных средствОн отметил, что госпрограмма должна привлекать и стимулировать не только бюджетные деньги, но и внебюджетные средства. Президентом России Владимиром Путиным было поручено привлечь в экономику полуострова не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций к 2026 году."Работа идет опережающими темпами. На конец III квартала 2025 года, по данным статистики, мы уже видим привлечение 995 млрд. Это позволяет нам уверенно сказать, что по итогу года показатель будет выполнен", – уверен заместитель председателя правительства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - АксеновВ Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницыРазработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151253736_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3dce45812d8d15035e4af13923b73451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реализация фцп в крыму и севастополе, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, экономика крыма, марат хуснуллин
На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей

Целевые показатели программы развития Крыма и Севастополя на 2025 год выполнены

10:41 19.01.2026 (обновлено: 11:07 19.01.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство Античного проспекта в Севастополе
Строительство Античного проспекта в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Он напомнил, что госпрограмма реализуется уже 11 лет. За этот период завершено более 750 объектов и мероприятий, в том числе 55 объектов в 2025 году.

"Целевые показатели госпрограммы за 2025 год все достигнуты. А уровень кассового освоения стабильно высокий – 99,8% по итогам года, - цитирует Хуснуллина пресс-служба кабмина. - В текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей на реализацию госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя".

Хуснуллин отметил, что объем финансирования программы с 2026 по 2030 год составляет 517 млрд рублей. Законом о бюджете на текущую трехлетку предусмотрено 308 млрд рублей. Они расписаны по каждому мероприятию, по каждому объекту.
"При продлении госпрограммы приоритетами стали ключевые инфраструктурные проекты, обеспеченные полным финансированием. Среди них съезды с "Тавриды" к курортным городам Южного берега Крыма, развитие очистных сооружений, арт-кластер "Таврида". Всего до 2030 года планируется реализация еще свыше 200 объектов", – уточнил зампредседателя правительства.
По его словам, продление программы до 2030 года – важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых.

Туризм, жилье и инфраструктура

Так, благодаря реализации программы туристический поток на Крымский полуостров продолжает расти. Несмотря на сложную ситуацию, в 2025 году в Крым приехали 7,4 миллиона человек, что на 1,1 миллиона больше, чем в 2024 году, проинформировал вице-премьер.
Хуснуллин напомнил, что на полуострове ведется масштабное дорожное строительство. Построены автодорога до Евпатории, дорога Донское – Перевальное, а также съезд к ж/д станции в Керчи. Ведутся работы по строительству и расширению съездов с трассы "Таврида" к побережью, приведению в порядок улично-дорожной сети.
"И Крым, и Севастополь в прошлом году сохранили высокие темпы жилищного строительства. В Севастополе введено 346 тысяч квадратных метров жилья – это на уровне прошлого года. А в Республике Крым введено почти 1,5 млн квадратных метров, что почти на 18% больше, чем в 2024 году", – проинформировал Хуснуллин.

Привлечение внебюджетных средств

Он отметил, что госпрограмма должна привлекать и стимулировать не только бюджетные деньги, но и внебюджетные средства. Президентом России Владимиром Путиным было поручено привлечь в экономику полуострова не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций к 2026 году.
"Работа идет опережающими темпами. На конец III квартала 2025 года, по данным статистики, мы уже видим привлечение 995 млрд. Это позволяет нам уверенно сказать, что по итогу года показатель будет выполнен", – уверен заместитель председателя правительства России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов
В Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницы
Разработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года
 
Реализация ФЦП в Крыму и СевастополеКрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяЭкономика КрымаМарат Хуснуллин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21ВТБ: Россияне потратили в праздники 14 млрд рублей на кафе и рестораны
12:13В Крыму без света остались еще три села
12:09Армия России идет вперед: освобождены Павловка и Новопавловка
12:07Крымчанину вынесли приговор за мошенничество и поджог автомобиля
11:56Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантов
11:4820 человек пострадали в ДТП в Крыму
11:39В Краснодаре школьница провалилась в открытый люк
11:33Нештатная ситуация - в ЛНР без света остались свыше 100 тысяч жителей
11:03В Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую аварию
10:48На дорогах Крыма из-за снежных переметов произошло 4 происшествия
10:41На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей
10:26Под Феодосией отменили крещенские омовения из-за непогоды
10:13Авария обесточила часть Симферополя
10:09Машина упала с моста в реку в Ростовской области - погибла девушка
09:47ФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской области
09:41До 39 выросли число погибших при крушении поездов в Испании
09:28Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в Крыму
09:07Когда восстановят электроснабжение в Запорожской области
08:57Трамп попал в историю
08:48Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24
Лента новостейМолния