На дорогах Крыма снежные переметы - актуальная обстановка
На дорогах Крыма снежные переметы - актуальная обстановка - РИА Новости Крым, 19.01.2026
На дорогах Крыма снежные переметы - актуальная обстановка
В связи с понижением температуры и усилением ветра на открытых участках автомобильных дорог Крыма местами сформировались снежные переметы. Об этом в понедельник
На дорогах Крыма снежные переметы - актуальная обстановка
На дорогах Крыма местами образовались снежные переметы
07:10 19.01.2026 (обновлено: 08:32 19.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В связи с понижением температуры и усилением ветра на открытых участках автомобильных дорог Крыма местами сформировались снежные переметы. Об этом в понедельник предупредили в пресс-службе "Крымавтодора".
Дорожная обстановка на автомобильных дорогах Республики Крым:
Ялта -3°С, осадки отсутствуют. Дорожное покрытие влажное, обработанное.
Алушта -3°С, без осадков, дорожное покрытие сухое.
Ангарский перевал -8°С, покрытие местами влажное, обработанное.
Шапка Партизан -7°С, покрытие местами влажное, обработанное.
Симферопольский район. Температура воздуха -4…-5°С. Местами отмечаются снежные переметы. Дорожное покрытие влажное, на открытых участках возможны заносы.
Нижнегорский район. Температура воздуха -3°С. Осадки отсутствуют. Дорожное покрытие очищается, обрабатывается.
Керчь – -4°С. Осадки отсутствуют. Дорожное покрытие очищается от снежных перемётов.
Красноперекопский район. Температура воздуха -5°С. Осадки отсутствуют. Дорожное покрытие мокрое, местами отмечаются снежные переметы.
Ленинский район. Температура воздуха -4°С. Осадки отсутствуют, отмечается порывистый ветер. Дорожное покрытие очищается от перемётов.
Судак -3°С, без осадков, покрытие влажное, обработанное. Грушевка — -4°С, мелкий снег, покрытие обрабатывается, возможны переметы.
Красногвардейский район. Температура воздуха -6°С. Мелкий снег. Дорожное покрытие очищенное, местами возможны переметы.
Бахчисарайский район. Температура воздуха -5°С. Осадки отсутствуют. Дорожное покрытие сухое, проезд обеспечен.
Сакский район. Температура воздуха -6°С. Местами мелкий снег, местами снежные перемёты. Дорожное покрытие очищается.
Джанкойский район. Температура воздуха -5°С. Осадки отсутствуют. Дорожное покрытие сухое, на отдельных участках возможны переметы.
Белогорский район. Температура воздуха -4°С. Мелкий снег. Дорожное покрытие обработанное.
За минувшие сутки дорожники в круглосуточном режиме проводили очистку автомобильных дорог от снега. Были задействованы 162 единицы техники, 192 дорожных рабочих, очищено 25 906 км автомобильных дорог.
"Особое внимание уделялось дорогам с интенсивным движением, подъездам к населенным пунктам, социально значимым объектам и сложным участкам. Работы продолжаются. Дорожники на линии 24/7", - отметили в "Крымавтодоре".
В понедельник в Крыму сохранится холодная, ветреная погода.
Местами пройдет снег. На дорогах гололедица. Действует штормовое предупреждение
.
