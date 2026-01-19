https://crimea.ria.ru/20260119/na-dorogakh-kryma-snezhnye-peremety---aktualnaya-obstanovka-1152489958.html

На дорогах Крыма снежные переметы - актуальная обстановка

В связи с понижением температуры и усилением ветра на открытых участках автомобильных дорог Крыма местами сформировались снежные переметы. Об этом в понедельник РИА Новости Крым, 19.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В связи с понижением температуры и усилением ветра на открытых участках автомобильных дорог Крыма местами сформировались снежные переметы. Об этом в понедельник предупредили в пресс-службе "Крымавтодора".Дорожная обстановка на автомобильных дорогах Республики Крым: Ялта -3°С, осадки отсутствуют. Дорожное покрытие влажное, обработанное. Алушта -3°С, без осадков, дорожное покрытие сухое. Ангарский перевал -8°С, покрытие местами влажное, обработанное. Шапка Партизан -7°С, покрытие местами влажное, обработанное. Симферопольский район. Температура воздуха -4…-5°С. Местами отмечаются снежные переметы. Дорожное покрытие влажное, на открытых участках возможны заносы. Нижнегорский район. Температура воздуха -3°С. Осадки отсутствуют. Дорожное покрытие очищается, обрабатывается. Керчь – -4°С. Осадки отсутствуют. Дорожное покрытие очищается от снежных перемётов. Красноперекопский район. Температура воздуха -5°С. Осадки отсутствуют. Дорожное покрытие мокрое, местами отмечаются снежные переметы. Ленинский район. Температура воздуха -4°С. Осадки отсутствуют, отмечается порывистый ветер. Дорожное покрытие очищается от перемётов. Судак -3°С, без осадков, покрытие влажное, обработанное. Грушевка — -4°С, мелкий снег, покрытие обрабатывается, возможны переметы. Красногвардейский район. Температура воздуха -6°С. Мелкий снег. Дорожное покрытие очищенное, местами возможны переметы. Бахчисарайский район. Температура воздуха -5°С. Осадки отсутствуют. Дорожное покрытие сухое, проезд обеспечен. Сакский район. Температура воздуха -6°С. Местами мелкий снег, местами снежные перемёты. Дорожное покрытие очищается. Джанкойский район. Температура воздуха -5°С. Осадки отсутствуют. Дорожное покрытие сухое, на отдельных участках возможны переметы. Белогорский район. Температура воздуха -4°С. Мелкий снег. Дорожное покрытие обработанное. За минувшие сутки дорожники в круглосуточном режиме проводили очистку автомобильных дорог от снега. Были задействованы 162 единицы техники, 192 дорожных рабочих, очищено 25 906 км автомобильных дорог.В понедельник в Крыму сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица. Действует штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

