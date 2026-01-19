https://crimea.ria.ru/20260119/na-dorogakh-kryma-iz-za-snezhnykh-peremetov-proizoshlo-4-proisshestviya-1152494543.html

На дорогах Крыма из-за снежных переметов произошло 4 происшествия

На дорогах Крыма из-за снежных переметов произошло 4 происшествия - РИА Новости Крым, 19.01.2026

На дорогах Крыма из-за снежных переметов произошло 4 происшествия

В Крыму из-за снежных переметов на дорогах за минувшие сутки зарегистрировано четыре происшествия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T10:48

2026-01-19T10:48

2026-01-19T11:03

ситуация на дорогах крыма

дороги крыма

гу мчс рф по республике крым

происшествия

штормовое предупреждение

погода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152494779_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_0aef7f4b4146f4d2588b4b6f18887919.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В Крыму из-за снежных переметов на дорогах за минувшие сутки зарегистрировано четыре происшествия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС России.Так, в Ленинском районе на автодороге от села Бондаренково до поселка Аджимушкай из-за снежного намета застряла легковушка, для вызволения транспортного средства из затора были привлечены спасатели.Также ночью на дороге "с. Приозерное - трасса Таврида" в Ленинском районе из-за снежного намета застряли две легковушки. Примерно через полтора часа после инцидента автомобили были освобождены из снежного плена. К работам привлекались силы и средства третьего пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Крыму и Керченского участка дорожного ремонтно-строительного управления.В Джанкойском районе поздним вечером возле села Лобаново из-за снежного намета также застрял легковой автомобиль. На помощь водителю пришли сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", перечисли в ведомстве.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности и строго следовать правилам дорожного движения.Ранее в понедельник в пресс-службе "Крымавтодора" предупредили, что в связи с понижением температуры и усилением ветра на открытых участках автомобильных дорог Крыма местами сформировались снежные переметы.В Крыму сохраняется холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица. Действует штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощьВласти Ялты запросили дополнительные силы для борьбы со снегомСимферополь во власти снега: как справляются городские службы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, штормовое предупреждение, погода в крыму