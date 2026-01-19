https://crimea.ria.ru/20260119/na-dorogakh-kryma-iz-za-snezhnykh-peremetov-proizoshlo-4-proisshestviya-1152494543.html
На дорогах Крыма из-за снежных переметов произошло 4 происшествия
2026-01-19T10:48
2026-01-19T10:48
2026-01-19T11:03
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152494779_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_0aef7f4b4146f4d2588b4b6f18887919.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В Крыму из-за снежных переметов на дорогах за минувшие сутки зарегистрировано четыре происшествия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС России.Так, в Ленинском районе на автодороге от села Бондаренково до поселка Аджимушкай из-за снежного намета застряла легковушка, для вызволения транспортного средства из затора были привлечены спасатели.Также ночью на дороге "с. Приозерное - трасса Таврида" в Ленинском районе из-за снежного намета застряли две легковушки. Примерно через полтора часа после инцидента автомобили были освобождены из снежного плена. К работам привлекались силы и средства третьего пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Крыму и Керченского участка дорожного ремонтно-строительного управления.В Джанкойском районе поздним вечером возле села Лобаново из-за снежного намета также застрял легковой автомобиль. На помощь водителю пришли сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", перечисли в ведомстве.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности и строго следовать правилам дорожного движения.Ранее в понедельник в пресс-службе "Крымавтодора" предупредили, что в связи с понижением температуры и усилением ветра на открытых участках автомобильных дорог Крыма местами сформировались снежные переметы.В Крыму сохраняется холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица. Действует штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощьВласти Ялты запросили дополнительные силы для борьбы со снегомСимферополь во власти снега: как справляются городские службы
10:48 19.01.2026 (обновлено: 11:03 19.01.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым.
В Крыму из-за снежных переметов на дорогах за минувшие сутки зарегистрировано четыре происшествия. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в крымском главке МЧС России.
"В Крыму продолжает свое действие штормовое предупреждение связанное с понижением температуры и усилением ветра. На открытых участках автомобильных дорог Крыма местами сформировались снежные переметы, за минувшие сутки произошло четыре происшествия на автодорогах", - говорится в сообщении.
Так, в Ленинском районе на автодороге от села Бондаренково до поселка Аджимушкай из-за снежного намета застряла легковушка, для вызволения транспортного средства из затора были привлечены спасатели.
"Из-за перемета автодороги местного значения "с. Бондаренково – п. Аджимушкай" движение автотранспорта было ограничено до наступления светлого времени суток. Объезд организован через Керчь и село Войково Ленинского района. Керченским участком ДРСУ организованы работы по установке дорожных знаков и размещению информации о возможных путях объезда", - уточнили в МЧС.
Также ночью на дороге "с. Приозерное - трасса Таврида" в Ленинском районе из-за снежного намета застряли две легковушки. Примерно через полтора часа после инцидента автомобили были освобождены из снежного плена. К работам привлекались силы и средства третьего пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Крыму и Керченского участка дорожного ремонтно-строительного управления.
В Джанкойском районе поздним вечером возле села Лобаново из-за снежного намета также застрял легковой автомобиль. На помощь водителю пришли сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", перечисли в ведомстве.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности и строго следовать правилам дорожного движения.
Ранее в понедельник в пресс-службе "Крымавтодора" предупредили
, что в связи с понижением температуры и усилением ветра на открытых участках автомобильных дорог Крыма местами сформировались снежные переметы.
В Крыму сохраняется холодная, ветреная погода.
Местами пройдет снег. На дорогах гололедица. Действует штормовое предупреждение
.
