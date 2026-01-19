https://crimea.ria.ru/20260119/moldaviya-nachala-protseduru-vykhoda-iz-sng-1152520009.html

Молдавия начала процедуру выхода из СНГ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Молдавии начало процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств, сообщил глава МИД страны Михай Попшой.Он заявил, что ведомство находится в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации – учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.По словам министра, после начала новой сессии парламента документы о денонсации поступят на рассмотрение законодателей. "К середине февраля мы, вероятно, завершим процессы в правительстве. После этого парламент примет это решение", – заявил Попшой.Он подчеркнул, что если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет являться частью СНГ.Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

