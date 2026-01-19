Рейтинг@Mail.ru
Молдавия начала процедуру выхода из СНГ - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Молдавия начала процедуру выхода из СНГ
Молдавия начала процедуру выхода из СНГ - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Молдавия начала процедуру выхода из СНГ
Министерство иностранных дел Молдавии начало процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств, сообщил глава МИД страны Михай... РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Молдавии начало процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств, сообщил глава МИД страны Михай Попшой.Он заявил, что ведомство находится в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации – учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.По словам министра, после начала новой сессии парламента документы о денонсации поступят на рассмотрение законодателей. "К середине февраля мы, вероятно, завершим процессы в правительстве. После этого парламент примет это решение", – заявил Попшой.Он подчеркнул, что если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет являться частью СНГ.Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
молдавия, новости, снг, политика
Молдавия начала процедуру выхода из СНГ

Молдавия начала необходимые процедуры для полного выхода из СНГ

21:09 19.01.2026 (обновлено: 22:00 19.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Флаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Молдавии начало процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств, сообщил глава МИД страны Михай Попшой.
Он заявил, что ведомство находится в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации – учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
"С денонсацией этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно. Начался процесс утверждения", – цитирует главу МИД Молдавии РИА Новости.
По словам министра, после начала новой сессии парламента документы о денонсации поступят на рассмотрение законодателей. "К середине февраля мы, вероятно, завершим процессы в правительстве. После этого парламент примет это решение", – заявил Попшой.
Он подчеркнул, что если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет являться частью СНГ.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
МолдавияНовостиСНГПолитика
 
