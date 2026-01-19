https://crimea.ria.ru/20260119/minzdrav-rasskazal-o-sostoyanii-ranennogo-pri-terakte-v-khorlakh-rebenka-1152501156.html

Минздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенка

Минздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Ребенок, пострадавший при атаке ВСУ по Хорлам Херсонской области, остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского минздрава, что беременную женщину, которая была доставлена в Крым с ранениями после теракта в Хорлах Херсонской области, выписали из больницы. А пострадавший при атаке ВСУ мальчик, который проходит лечение в Москве, потерял при теракте маму, рассказал уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.Атака ВСУ на Хорлы Как сообщалось, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на ХорлыВ Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий в общепитеПод удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке

