Минздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенка - 19.01.2026
Минздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенка
Минздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенка - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Минздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенка
Ребенок, пострадавший при атаке ВСУ по Хорлам Херсонской области, остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Ребенок, пострадавший при атаке ВСУ по Хорлам Херсонской области, остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского минздрава, что беременную женщину, которая была доставлена в Крым с ранениями после теракта в Хорлах Херсонской области, выписали из больницы. А пострадавший при атаке ВСУ мальчик, который проходит лечение в Москве, потерял при теракте маму, рассказал уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.Атака ВСУ на Хорлы Как сообщалось, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Новости
Минздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенка

Состояние раненного при атаке в Хорлах ребенка остается тяжелым - Минздрав

13:37 19.01.2026 (обновлено: 13:38 19.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Ребенок, пострадавший при атаке ВСУ по Хорлам Херсонской области, остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым, он получает всю необходимую медицинскую помощь в ведущем детском медицинском центре страны", - рассказал Кузнецов в комментарии РИА Новости.
Ранее РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского минздрава, что беременную женщину, которая была доставлена в Крым с ранениями после теракта в Хорлах Херсонской области, выписали из больницы. А пострадавший при атаке ВСУ мальчик, который проходит лечение в Москве, потерял при теракте маму, рассказал уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
Атака ВСУ на Хорлы
Как сообщалось, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.
Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
