Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника
Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника
За ночь силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T07:23
2026-01-19T07:23
2026-01-19T07:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении в понедельник. 31 БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, 29 – над территорией Саратовской области, 25 – над территорией Воронежской области, по три дроны сбили над Брянской области и Тамбовской областями, еще один – над территорией Курской области.
Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника
07:23 19.01.2026 (обновлено: 07:24 19.01.2026)