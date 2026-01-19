Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника
Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника
За ночь силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении в понедельник. 31 БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, 29 – над территорией Саратовской области, 25 – над территорией Воронежской области, по три дроны сбили над Брянской области и Тамбовской областями, еще один – над территорией Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный жительТри человека пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в БесланеСилы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS
пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, министерство обороны рф
Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника

92 украинских беспилотника сбили силы ПВО над регионами России

07:23 19.01.2026 (обновлено: 07:24 19.01.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении в понедельник.
31 БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, 29 – над территорией Саратовской области, 25 – над территорией Воронежской области, по три дроны сбили над Брянской области и Тамбовской областями, еще один – над территорией Курской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в Беслане
Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS
 
ПВОНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовостиМинистерство обороны РФ
 
