Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника

2026-01-19T07:23

2026-01-19T07:23

2026-01-19T07:24

пво

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912656_0:110:3173:1895_1920x0_80_0_0_21592198dbd7facc229d66f717d62a3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении в понедельник. 31 БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, 29 – над территорией Саратовской области, 25 – над территорией Воронежской области, по три дроны сбили над Брянской области и Тамбовской областями, еще один – над территорией Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный жительТри человека пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в БесланеСилы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS

2026

Новости

