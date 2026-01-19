https://crimea.ria.ru/20260119/maski-sbrosheny-chto-zayavleniya-trampa-o-grenlandii-skazali-ob-ukraine-1152514764.html

Маски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Заявления и действия президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, в частности, об угрозе России для Штатов в этой части света, доказывают истинные цели Америки на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Президент США Дональд Трамп 19 января заявил, что Дания на протяжении 20 лет не устраняла "российскую угрозу для Гренландии", хотя НАТО постоянно ей об этом твердила, но "теперь пришло время, и это будет сделано". Двумя днями ранее он объявил о повышении пошлин для восьми европейских стран, которые не поддерживают США в их стремлении обладать Гренландией.Праздник безнаказанностиПо словам Дудчака, все заявления и действия Трампа, отражающие его намерения в отношении Гренландии, – очередные "гвозди в крышку гроба международного права, убитого еще в 1999 году, просто сейчас маски сброшены".В Евросоюзе уже заявили о готовности предпринять ответные меры против США из-за Гренландии, отметил собеседник. Но хотя Европа и вошла на данный момент в противоречие с Трампом и его администрацией, закончится все это скорее всего тем, что обе стороны "откатятся на заранее заготовленные позиции", считает политолог."Пока еще рано говорить о том, что у Трампа все получилось. Он многие вещи так начинает – обещает, угрожает. Помним, как с Китаем какие-то пошлины взлетали в сотни процентов, в потом возвращались обратно. И здесь возможно то же", – добавил гость эфира.Тем не менее эксперт допустил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе, куда Трамп прибудет 21 января, место для публичной брани на тему Гренландии найдется."Интересно было бы посмотреть на... хорошую брань с большой трибуны. Возможно даже, что это будут использовать, чтобы навредить Трампу на промежуточных выборах. Но это не значит, что пришедшие к власти его оппоненты не будут пользоваться достижениями Трампа, если ему удастся и аннексия Гренландии, и еще какие-то подвижки по миру. Поэтому для Штатов это очень даже положительно", – сказал эксперт.И в этом смысле борьба Трампа за Гренландию – стремление контролировать перспективный с торгово-экономической и военно-стратегической точки зрения сектор Северного полюса, отметил Дудчак."Консервы" ТрампаТаким образом, по словам эксперта, своей политикой в отношении Гренландии Трамп раскрывает карты в той "игре", которую США затеяли с Россией."Они давно бы решили с Украиной. Но дело в том, что Трамп только на словах поддерживает президента России. Говорит, мол, мы все понимаем, нам тоже нужен долгосрочный мир. Но у него совершенно другое, свое видение этого долгосрочного мира", – считает политолог.По его мнению, учитывая истинные экспансионистские настроения США и лично американского лидера Дональда Трампа, вполне можно ожидать того, что Штаты некоторое время спустя – в момент, который посчитают для себя удобным, – обвинят Россию в затягивании переговоров по Украине.Эксперт считает, что администрацию Трампа вполне устраивает такой глава режима на Украине, как Владимир Зеленский, сторонник военного противостояния с РФ, к тому же полностью управляемый, поэтому никакой роли в затягивании переговорного процесса он не играет."Если уж прям такая загвоздка будет с ним, то они (США – ред.) умеют "решать" эти проблемы. Как делали с Каддафи, с президентом Ирана, со многими лидерами. Значит им нужна такая проблема, как Зеленский. Трамп, вероятно, хочет, чтобы именно Зеленский подписал какие-то документы и держит его как "консерву" на этот необходимый случай", – считает политолог.Все потому, что Трамп не хочет признавать истинные причины конфликта на Украине и предоставлять требуемые Россией гарантии безопасности, уверен спикер."И они будут до конца делать вид, что не понимают причины, потому что ни в одном проекте "мирного плана" нет ни слова об этом. Каждый план начинается с невиданной ереси – гарантий суверенитета Украины – монстра, созданного ими", – сказал гость эфира.Оценивая Трампа для политики США в отношениях с Россией, политолог сказал, что считает этого американского лидера не лучше и не хуже предыдущих с той лишь разницей, что прежние объясняли агрессию Америки демократией и "что-то рассказывали про свободу, тогда как Трамп действует в лоб" без лишних слов, в том числе на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильнойЧем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнениеВ Крыму раскрыли реальный план Трампа

