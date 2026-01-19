https://crimea.ria.ru/20260119/mashina-upala-s-mosta-v-reku-v-rostovskoy-oblasti---pogibla-devushka-1152493899.html

Машина упала с моста в реку в Ростовской области - погибла девушка

Машина упала с моста в реку в Ростовской области - погибла девушка - РИА Новости Крым, 19.01.2026

Машина упала с моста в реку в Ростовской области - погибла девушка

Ночью в Ростовской области произошло смертельное ДТП - 25-летняя водитель не справилась с управлением, ее машина упала с моста в реку. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Ночью в Ростовской области произошло смертельное ДТП - 25-летняя водитель не справилась с управлением, ее машина упала с моста в реку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по области."19 января 2026 года в 00 часов 59 минут в станице Кривянская, ул. Мостовая, водитель 2001 года рождения, управляя транспортным средством "Москвич-3", заехала на металлический мост через реку Тузлов, по предварительным данным, не справилась с управлением и допустила съезд с моста вправо с последующим опрокидыванием на крышу в реку", - говорится в сообщении.Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.В Госавтоинспекция Ростовской области напомнили, что в зимой обстановка на дорогах становится особенно сложной. Гололед, снег, туман и перепады температур значительно увеличивают риск ДТП.Ранее один человек погиб и один получил травмы в результате лобового столкновения на трассе "Ростов – Ставрополь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выходных будут ловить пьяных водителейВ Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмыЗанесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП

