Машина упала с моста в реку в Ростовской области - погибла девушка - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Машина упала с моста в реку в Ростовской области - погибла девушка
Машина упала с моста в реку в Ростовской области - погибла девушка - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Машина упала с моста в реку в Ростовской области - погибла девушка
Ночью в Ростовской области произошло смертельное ДТП - 25-летняя водитель не справилась с управлением, ее машина упала с моста в реку. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Ночью в Ростовской области произошло смертельное ДТП - 25-летняя водитель не справилась с управлением, ее машина упала с моста в реку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по области."19 января 2026 года в 00 часов 59 минут в станице Кривянская, ул. Мостовая, водитель 2001 года рождения, управляя транспортным средством "Москвич-3", заехала на металлический мост через реку Тузлов, по предварительным данным, не справилась с управлением и допустила съезд с моста вправо с последующим опрокидыванием на крышу в реку", - говорится в сообщении.Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.В Госавтоинспекция Ростовской области напомнили, что в зимой обстановка на дорогах становится особенно сложной. Гололед, снег, туман и перепады температур значительно увеличивают риск ДТП.Ранее один человек погиб и один получил травмы в результате лобового столкновения на трассе "Ростов – Ставрополь".
ростовская область
Машина упала с моста в реку в Ростовской области - погибла девушка

В Ростовской области машина упала с моста в реку - погибла девушка-водитель

10:09 19.01.2026
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиВ Ростовской области машина слетела с моста в реку
В Ростовской области машина слетела с моста в реку
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Ночью в Ростовской области произошло смертельное ДТП - 25-летняя водитель не справилась с управлением, ее машина упала с моста в реку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по области.
"19 января 2026 года в 00 часов 59 минут в станице Кривянская, ул. Мостовая, водитель 2001 года рождения, управляя транспортным средством "Москвич-3", заехала на металлический мост через реку Тузлов, по предварительным данным, не справилась с управлением и допустила съезд с моста вправо с последующим опрокидыванием на крышу в реку", - говорится в сообщении.
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиВ Ростовской области машина слетела с моста в реку
В Ростовской области машина слетела с моста в реку
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростовской области машина слетела с моста в реку
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Госавтоинспекция Ростовской области напомнили, что в зимой обстановка на дорогах становится особенно сложной. Гололед, снег, туман и перепады температур значительно увеличивают риск ДТП.
Ранее один человек погиб и один получил травмы в результате лобового столкновения на трассе "Ростов – Ставрополь".
