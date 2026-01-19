https://crimea.ria.ru/20260119/lure-poluchila-klyuchi-ot-byvshey-kvartiry-dolinoy-1152501666.html

Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной

Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной - РИА Новости Крым, 19.01.2026

Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной

Полине Лурье переданы ключи от квартиры в Хамовниках, принадлежавшей певице Ларисе Долиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Лурье Светлану... РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T13:50

2026-01-19T13:50

2026-01-19T13:50

лариса долина

новости

москва

недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152501543_0:79:1322:822_1920x0_80_0_0_e33da031cc045c0d3625477ea9bbffc4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Полине Лурье переданы ключи от квартиры в Хамовниках, принадлежавшей певице Ларисе Долиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.По словам Свириденко, Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, поскольку у доверенного лица Долиной не было полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи квартиры в добровольном порядке. А вот полномочия на действия в рамках исполнительного производства у представителя есть.В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Позже Верховный суд России признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.25 декабря Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Однако ключи Лурье так и не были переданы из-за отъезда Долиной. Прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правилаКак арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса долина, новости, москва, недвижимость