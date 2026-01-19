Рейтинг@Mail.ru
19.01.2026
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
Полине Лурье переданы ключи от квартиры в Хамовниках, принадлежавшей певице Ларисе Долиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Лурье Светлану... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T13:50
2026-01-19T13:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Полине Лурье переданы ключи от квартиры в Хамовниках, принадлежавшей певице Ларисе Долиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.По словам Свириденко, Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, поскольку у доверенного лица Долиной не было полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи квартиры в добровольном порядке. А вот полномочия на действия в рамках исполнительного производства у представителя есть.В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Позже Верховный суд России признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.25 декабря Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Однако ключи Лурье так и не были переданы из-за отъезда Долиной. Прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правилаКак арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной

Лурье переданы ключи от бывшей квартиры Долиной в Хамовниках – адвокат

13:50 19.01.2026
 
© РИА НовостиСторона Полины Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной в Хамовниках
Сторона Полины Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной в Хамовниках - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Полине Лурье переданы ключи от квартиры в Хамовниках, принадлежавшей певице Ларисе Долиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.
"Сегодня квартира была передана Лурье и пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства", –цитирует агентство адвоката.
По словам Свириденко, Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, поскольку у доверенного лица Долиной не было полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи квартиры в добровольном порядке. А вот полномочия на действия в рамках исполнительного производства у представителя есть.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Позже Верховный суд России признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
25 декабря Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Однако ключи Лурье так и не были переданы из-за отъезда Долиной. Прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила
Как арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат
"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России
 
Лариса ДолинаНовостиМоскваНедвижимость
 
