Крымский мост - ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - ситуация на утро понедельника
Крымский мост - ситуация на утро понедельника
Крымский мост - ситуация на утро понедельника

Крымский мост свободен для проезда

07:17 19.01.2026
 
© РИА НовостиКрымский мост, солнце
Крымский мост, солнце - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортКрымЛогистикаКерчьТамань
 
Лента новостейМолния