Крымчанину вынесли приговор за мошенничество и поджог автомобиля - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Крымчанину вынесли приговор за мошенничество и поджог автомобиля
Крымчанину вынесли приговор за мошенничество и поджог автомобиля - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Крымчанину вынесли приговор за мошенничество и поджог автомобиля
39-летний житель Симферополя приговорен к 3,5 годам колонии за невыполнение обязательства по строительству забора, а также за поджог автомобиля. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 39-летний житель Симферополя приговорен к 3,5 годам колонии за невыполнение обязательства по строительству забора, а также за поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Следствие установило, что мужчина получил от знакомого свыше 17 тысяч рублей в счет установки ограждения возле дома. Однако обещанную работу он так и не выполнил, а полученные заранее деньги - потратил по своему усмотрению.Кроме того, он сжег автомобиля "Газель" припаркованный на улице Петровская Балка, причинив собственнику автомобиля ущерб в 197 тысяч рублей.Когда 39-летнего симферопольца задержали сотрудники полиции, вину в совершении преступлений он не признал, добавили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона. А в Евпатории ранее судимый местный житель сжег чужой припаркованный автомобиль, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В Саках пьяный мужчина при помощи окурка сжег машину, которая ему "мешала".
Крымчанину вынесли приговор за мошенничество и поджог автомобиля

Крымчанин получил 3,5 года колонии за мошенничество и поджог чужого автомобиля

12:07 19.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 39-летний житель Симферополя приговорен к 3,5 годам колонии за невыполнение обязательства по строительству забора, а также за поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Следствие установило, что мужчина получил от знакомого свыше 17 тысяч рублей в счет установки ограждения возле дома. Однако обещанную работу он так и не выполнил, а полученные заранее деньги - потратил по своему усмотрению.
Кроме того, он сжег автомобиля "Газель" припаркованный на улице Петровская Балка, причинив собственнику автомобиля ущерб в 197 тысяч рублей.
Когда 39-летнего симферопольца задержали сотрудники полиции, вину в совершении преступлений он не признал, добавили в надзорном ведомстве.
"Прокуратура Центрального района города Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя региона. <...> Суд приговорил виновного к 3 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона. А в Евпатории ранее судимый местный житель сжег чужой припаркованный автомобиль, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В Саках пьяный мужчина при помощи окурка сжег машину, которая ему "мешала".
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую аварию
Нетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в Джанкое
Изощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублей
 
