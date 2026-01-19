https://crimea.ria.ru/20260119/krymchaninu-vynesli-prigovor-za-moshennichestvo-i-podzhog-avtomobilya-1152497268.html
Крымчанину вынесли приговор за мошенничество и поджог автомобиля
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 39-летний житель Симферополя приговорен к 3,5 годам колонии за невыполнение обязательства по строительству забора, а также за поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Следствие установило, что мужчина получил от знакомого свыше 17 тысяч рублей в счет установки ограждения возле дома. Однако обещанную работу он так и не выполнил, а полученные заранее деньги - потратил по своему усмотрению.Кроме того, он сжег автомобиля "Газель" припаркованный на улице Петровская Балка, причинив собственнику автомобиля ущерб в 197 тысяч рублей.Когда 39-летнего симферопольца задержали сотрудники полиции, вину в совершении преступлений он не признал, добавили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона. А в Евпатории ранее судимый местный житель сжег чужой припаркованный автомобиль, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В Саках пьяный мужчина при помощи окурка сжег машину, которая ему "мешала".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую авариюНетрезвая жительница Казахстана сожгла чужой дом в ДжанкоеИзощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 39-летний житель Симферополя приговорен к 3,5 годам колонии за невыполнение обязательства по строительству забора, а также за поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Следствие установило, что мужчина получил от знакомого свыше 17 тысяч рублей в счет установки ограждения возле дома. Однако обещанную работу он так и не выполнил, а полученные заранее деньги - потратил по своему усмотрению.
Кроме того, он сжег автомобиля "Газель" припаркованный на улице Петровская Балка, причинив собственнику автомобиля ущерб в 197 тысяч рублей.
Когда 39-летнего симферопольца задержали сотрудники полиции, вину в совершении преступлений он не признал, добавили в надзорном ведомстве.
"Прокуратура Центрального района города Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя региона. <...> Суд приговорил виновного к 3 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей
и торгового павильона. А в Евпатории ранее судимый местный житель сжег чужой припаркованный автомобиль
, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В Саках пьяный мужчина при помощи окурка сжег машину
, которая ему "мешала".
