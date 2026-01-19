https://crimea.ria.ru/20260119/krym-pomozhet-novym-regionam-sozdat-novuyu-agrarnuyu-istoriyu-1152502856.html

Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым поможет историческим регионам России создать свой уникальный сельскохозяйственный климат с учетом природных и социокультурных характеристик аграрного сектора. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым в рамках проекта "Россией едины" "Агропромышленный комплекс: развитие отрасли на исторических территориях".По его словам, некоторые соседние регионы, в частности, Ростовская область и Краснодарский край, производят гораздо больше зерновых, чем Крым и новые регионы. Однако для создания здоровой конкуренции необходимо создать свою "точку роста".Несмотря на погодные изменения и проблемы с мелиорацией, при помощи господдержки Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР активно восстанавливают агропромышленный комплекс. Являясь уникальными сельскохозяйственными плацдармами, исторические регионы внедряют не только экономические и инвестиционные проекты, но и налаживают межрегиональные торговые связи, добавил Денис Кратюк.По его словам, аграрии Запорожской и Херсонской областей, как и последние несколько лет, будут поставлять в Республику Крым овощи и фрукты, а также молочку. Сейчас производители пытаются решить проблемы этикетирования продукции, что позволит значительно снизить стоимость товаров.В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики Евгений Сорокин рассказал, что республика успешно производит мясную продукцию и совершенствует технологии ее обработки.Как сообщалось ранее, в 2025 году аграрии Крыма получили из республиканского бюджета более 3,4 миллиарда рублей на развитие отрасли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Витаминный сезон - цены на фрукты и ягоды в Крыму Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахСколько хранилищ для "зимовки" урожая овощей не хватает Крыму

