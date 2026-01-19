Рейтинг@Mail.ru
Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
Республика Крым поможет историческим регионам России создать свой уникальный сельскохозяйственный климат с учетом природных и социокультурных характеристик... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T14:23
2026-01-19T14:23
сельское хозяйство
крым
новые регионы россии
минсельхоз крыма
денис кратюк
экономика
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым поможет историческим регионам России создать свой уникальный сельскохозяйственный климат с учетом природных и социокультурных характеристик аграрного сектора. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым в рамках проекта "Россией едины" "Агропромышленный комплекс: развитие отрасли на исторических территориях".По его словам, некоторые соседние регионы, в частности, Ростовская область и Краснодарский край, производят гораздо больше зерновых, чем Крым и новые регионы. Однако для создания здоровой конкуренции необходимо создать свою "точку роста".Несмотря на погодные изменения и проблемы с мелиорацией, при помощи господдержки Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР активно восстанавливают агропромышленный комплекс. Являясь уникальными сельскохозяйственными плацдармами, исторические регионы внедряют не только экономические и инвестиционные проекты, но и налаживают межрегиональные торговые связи, добавил Денис Кратюк.По его словам, аграрии Запорожской и Херсонской областей, как и последние несколько лет, будут поставлять в Республику Крым овощи и фрукты, а также молочку. Сейчас производители пытаются решить проблемы этикетирования продукции, что позволит значительно снизить стоимость товаров.В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики Евгений Сорокин рассказал, что республика успешно производит мясную продукцию и совершенствует технологии ее обработки.Как сообщалось ранее, в 2025 году аграрии Крыма получили из республиканского бюджета более 3,4 миллиарда рублей на развитие отрасли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Витаминный сезон - цены на фрукты и ягоды в Крыму Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахСколько хранилищ для "зимовки" урожая овощей не хватает Крыму
Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю

Новые регионы РФ при помощи Крыма создадут уникальную аграрную историю

14:23 19.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПшеница
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым поможет историческим регионам России создать свой уникальный сельскохозяйственный климат с учетом природных и социокультурных характеристик аграрного сектора. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым в рамках проекта "Россией едины" "Агропромышленный комплекс: развитие отрасли на исторических территориях".
По его словам, некоторые соседние регионы, в частности, Ростовская область и Краснодарский край, производят гораздо больше зерновых, чем Крым и новые регионы. Однако для создания здоровой конкуренции необходимо создать свою "точку роста".

"Крым, Севастополь выбрали для себя именно ту культуру, которая даст максимальную маржу и не будет сильно конкурировать с соседними регионами. Стоит посмотреть на наших коллег из Краснодарского края, Ростова <...> Говорить о том, что мы можем с ними конкурировать, либо как-то консолидироваться, не стоит. Крым выбрал свой определенный вектор. Этим опытом мы поделимся с историческими регионами России", - сказал Кратюк.

Несмотря на погодные изменения и проблемы с мелиорацией, при помощи господдержки Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР активно восстанавливают агропромышленный комплекс. Являясь уникальными сельскохозяйственными плацдармами, исторические регионы внедряют не только экономические и инвестиционные проекты, но и налаживают межрегиональные торговые связи, добавил Денис Кратюк.
По его словам, аграрии Запорожской и Херсонской областей, как и последние несколько лет, будут поставлять в Республику Крым овощи и фрукты, а также молочку. Сейчас производители пытаются решить проблемы этикетирования продукции, что позволит значительно снизить стоимость товаров.
В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики Евгений Сорокин рассказал, что республика успешно производит мясную продукцию и совершенствует технологии ее обработки.
"За последний год ЛНР нарастила объем межрегионального экспорта мясной продукции на 25%. Таким образом планируем поставки в Крым мясных изделий", - сказал он.
Как сообщалось ранее, в 2025 году аграрии Крыма получили из республиканского бюджета более 3,4 миллиарда рублей на развитие отрасли.
Лента новостейМолния