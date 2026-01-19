https://crimea.ria.ru/20260119/krym-pomozhet-novym-regionam-sozdat-novuyu-agrarnuyu-istoriyu-1152502856.html
Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
2026-01-19T14:23
сельское хозяйство
крым
новые регионы россии
минсельхоз крыма
денис кратюк
экономика
новости крыма
крым
новые регионы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым поможет историческим регионам России создать свой уникальный сельскохозяйственный климат с учетом природных и социокультурных характеристик аграрного сектора. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым в рамках проекта "Россией едины" "Агропромышленный комплекс: развитие отрасли на исторических территориях".
По его словам, некоторые соседние регионы, в частности, Ростовская область и Краснодарский край, производят гораздо больше зерновых, чем Крым и новые регионы. Однако для создания здоровой конкуренции необходимо создать свою "точку роста".
"Крым, Севастополь выбрали для себя именно ту культуру, которая даст максимальную маржу и не будет сильно конкурировать с соседними регионами. Стоит посмотреть на наших коллег из Краснодарского края, Ростова <...> Говорить о том, что мы можем с ними конкурировать, либо как-то консолидироваться, не стоит. Крым выбрал свой определенный вектор. Этим опытом мы поделимся с историческими регионами России", - сказал Кратюк.
Несмотря на погодные изменения и проблемы с мелиорацией, при помощи господдержки Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР активно восстанавливают агропромышленный комплекс. Являясь уникальными сельскохозяйственными плацдармами, исторические регионы внедряют не только экономические и инвестиционные проекты, но и налаживают межрегиональные торговые связи, добавил Денис Кратюк.
По его словам, аграрии Запорожской и Херсонской областей, как и последние несколько лет, будут поставлять в Республику Крым овощи и фрукты, а также молочку. Сейчас производители пытаются решить проблемы этикетирования продукции, что позволит значительно снизить стоимость товаров.
В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики Евгений Сорокин рассказал, что республика успешно производит мясную продукцию и совершенствует технологии ее обработки.
"За последний год ЛНР нарастила объем межрегионального экспорта мясной продукции на 25%. Таким образом планируем поставки в Крым мясных изделий", - сказал он.
Как сообщалось ранее, в 2025 году аграрии Крыма получили
из республиканского бюджета более 3,4 миллиарда рублей на развитие отрасли.
