Крым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйства

2026-01-19T19:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым совместно с Херсонской и Запорожсксой областями, а также ЛНР и ДНР начнут работу по запуску пресноводных водоемов для разведения рыбы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым в рамках проекта "Россией едины" "Агропромышленный комплекс: развитие отрасли на исторических территориях".Он также отметил, что Черное море начинает активно солонеть. Из-за этих изменений, некоторые виды рыбы появляются в Азовском море, что поможет увеличить объемы вылова."Азовское море является первым в мире с точки зрения производства биоты на квадратный метр", – подчеркнул министр сельского хозяйства.Вместе с тем, научные подходы к вылову водных биоресурсов у всех регионов должны быть едиными, заключил Кратюк.Ранее сообщалось, что вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась. Также благодаря запрету на лов выросла популяция некоторых видов осетровых – с 2027 года могут быть выданы небольшие объемы для специализированного промысла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икраПроизводство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцевВ Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсы

