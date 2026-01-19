Рейтинг@Mail.ru
Крым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйства - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Крым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйства
Крым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйства - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Крым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйства
Республика Крым совместно с Херсонской и Запорожсксой областями, а также ЛНР и ДНР начнут работу по запуску пресноводных водоемов для разведения рыбы. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T19:48
2026-01-19T19:48
рыбный промысел в крыму
рыболовство
рыба
крым
новые регионы россии
денис кратюк
минсельхоз крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым совместно с Херсонской и Запорожсксой областями, а также ЛНР и ДНР начнут работу по запуску пресноводных водоемов для разведения рыбы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым в рамках проекта "Россией едины" "Агропромышленный комплекс: развитие отрасли на исторических территориях".Он также отметил, что Черное море начинает активно солонеть. Из-за этих изменений, некоторые виды рыбы появляются в Азовском море, что поможет увеличить объемы вылова."Азовское море является первым в мире с точки зрения производства биоты на квадратный метр", – подчеркнул министр сельского хозяйства.Вместе с тем, научные подходы к вылову водных биоресурсов у всех регионов должны быть едиными, заключил Кратюк.Ранее сообщалось, что вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась. Также благодаря запрету на лов выросла популяция некоторых видов осетровых – с 2027 года могут быть выданы небольшие объемы для специализированного промысла.
крым
новые регионы россии
рыбный промысел в крыму, рыболовство, рыба, крым, новые регионы россии, денис кратюк, минсельхоз крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым совместно с Херсонской и Запорожсксой областями, а также ЛНР и ДНР начнут работу по запуску пресноводных водоемов для разведения рыбы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым в рамках проекта "Россией едины" "Агропромышленный комплекс: развитие отрасли на исторических территориях".

"Обязательно стоит говорить с коллегами о том, что у нас идет системная работа по запуску водоемов, которые есть, сдачи их в аренду, использования. Это серьезный блок работы, который необходимо начать", – сказал Кратюк, добавив, что с 2014-го года Крым преуспел в этом направлении.

Он также отметил, что Черное море начинает активно солонеть. Из-за этих изменений, некоторые виды рыбы появляются в Азовском море, что поможет увеличить объемы вылова.
"Азовское море является первым в мире с точки зрения производства биоты на квадратный метр", – подчеркнул министр сельского хозяйства.
Вместе с тем, научные подходы к вылову водных биоресурсов у всех регионов должны быть едиными, заключил Кратюк.
Ранее сообщалось, что вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась. Также благодаря запрету на лов выросла популяция некоторых видов осетровых – с 2027 года могут быть выданы небольшие объемы для специализированного промысла.
