https://crimea.ria.ru/20260119/kreschenskie-kupaniya-sovety-bezopasnosti-v-infografike-ria-novosti-krym-1143467730.html
Крещенские купания: советы безопасности в инфографике РИА Новости Крым
Крещенские купания: советы безопасности в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Крещенские купания: советы безопасности в инфографике РИА Новости Крым
Погода в Крыму 19 января будет по-настоящему зимней, и подготовка к омовению перед Крещенскими купаниями обязательна. РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T08:42
2026-01-19T08:42
2026-01-19T08:42
инфографика
совет эксперта
крещение
крещение в крыму
праздники и памятные даты
безопасность
здоровье
риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143467964_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_f235da3ae25a175919665f08f61497f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Погода в Крыму 19 января будет по-настоящему зимней, и подготовка к омовению перед Крещенскими купаниями обязательна.Нужно заранее размяться, заходить медленно, голову не мочить, быть в воде не более трех минут, держать детей на руках, не пить спиртное. Эти простые правила помогут верующим безопасно совершить обряд.Советы безопасности ценителям зимнего плавания – в инфографике РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143467964_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_bf31541775de27f0df27045163848794.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, крещение, крещение в крыму, праздники и памятные даты, безопасность, здоровье, риа новости крым, инфографика
Крещенские купания: советы безопасности в инфографике РИА Новости Крым
Советы безопасности в Крещенские купания от РИА Новости Крым