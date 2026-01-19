Рейтинг@Mail.ru
Крещение Господне: история православного праздника - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260119/kreschenie-gospodne-istoriya-pravoslavnogo-prazdnika-1143480836.html
Крещение Господне: история православного праздника
Крещение Господне: история православного праздника - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Крещение Господне: история православного праздника
Сегодня все православные отмечают праздник Крещение Господне. Оно связано с евангельским событием – Крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Это РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T06:40
2026-01-19T06:40
праздники и памятные даты
инфографика
религия
христианство
православие
крещение
история
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143481353_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_906989359780ec0736d13c2227fedd52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Сегодня все православные отмечают праздник Крещение Господне. Оно связано с евангельским событием – Крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Это один из самых древних праздников наряду с Пасхой.Иоанн Предтеча проповедовал в окрестностях Иордана и предрекал скорое пришествие Мессии. Троекратное погружение людей в реку было своего рода символом перехода в новую жизнь. Поэтому в этот день и проводятся Крещенские купания.Об истории православного праздника и народных обрядах – в инфографике РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143481353_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_a5f60383697ffe3e074171373b489bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, инфографика, религия, христианство, православие, крещение, история, общество
Крещение Господне: история православного праздника

История православного праздника Крещение Господне в инфографике РИА Новости Крым

06:40 19.01.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Сегодня все православные отмечают праздник Крещение Господне. Оно связано с евангельским событием – Крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Это один из самых древних праздников наряду с Пасхой.
Иоанн Предтеча проповедовал в окрестностях Иордана и предрекал скорое пришествие Мессии. Троекратное погружение людей в реку было своего рода символом перехода в новую жизнь. Поэтому в этот день и проводятся Крещенские купания.
Об истории православного праздника и народных обрядах – в инфографике РИА Новости Крым.
Крещение Господне – история православного праздникаКрещение Господне – история православного праздника
ИнфографикаПраздники и памятные датыРелигияХристианствоПравославиеКрещениеИсторияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Когда восстановят электроснабжение в Запорожской области
08:57Трамп попал в историю
08:48Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24
08:42Крещенские купания: советы безопасности в инфографике РИА Новости Крым
08:34Трамп заявил о "российской угрозе" для Гренландии
08:33На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества
08:25В лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы
07:56Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт
07:34В России предложили продлить работу детских садов до 20:00
07:23Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника
07:17Крымский мост - ситуация на утро понедельника
07:10На дорогах Крыма снежные переметы - актуальная обстановка
06:51Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток
06:40Крещение Господне: история православного праздника
06:2521 человек погиб в столкновении двух поездов в Испании
06:06Очень сильные магнитные бури ударят по Земле
00:01Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 января
23:39Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
23:20Многоэтажка загорелась в Севастополе
Лента новостейМолния