Крещение Господне: история православного праздника
Крещение Господне: история православного праздника - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Крещение Господне: история православного праздника
Сегодня все православные отмечают праздник Крещение Господне. Оно связано с евангельским событием – Крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Сегодня все православные отмечают праздник Крещение Господне. Оно связано с евангельским событием – Крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Это один из самых древних праздников наряду с Пасхой.Иоанн Предтеча проповедовал в окрестностях Иордана и предрекал скорое пришествие Мессии. Троекратное погружение людей в реку было своего рода символом перехода в новую жизнь. Поэтому в этот день и проводятся Крещенские купания.Об истории православного праздника и народных обрядах – в инфографике РИА Новости Крым.
