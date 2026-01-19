https://crimea.ria.ru/20260119/kogda-vosstanovyat-elektrosnabzhenie-v-zaporozhskoy-oblasti-1152491709.html

Когда восстановят электроснабжение в Запорожской области

В Запорожской области без электроснабжения, нарушенного после атаки ВСУ 17 января, остаются около 4200 потребителей, восстановительные работы завершат до конца... РИА Новости Крым, 19.01.2026

запорожская область

атаки всу

отключение электроэнергии

новости

электричество

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области без электроснабжения, нарушенного после атаки ВСУ 17 января, остаются около 4200 потребителей, восстановительные работы завершат до конца текущих суток. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго региона.Как отметили в ведомстве, аварийные бригады работают в усиленном режиме и выполняют необходимые мероприятия для полного восстановления подачи электричества.ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области 17 января, это привело к масштабному отключению электроснабжения, в том числе в 450 населенных пунктах Херсонской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

