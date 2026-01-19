Рейтинг@Mail.ru
Когда восстановят электроснабжение в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Когда восстановят электроснабжение в Запорожской области
Когда восстановят электроснабжение в Запорожской области
Когда восстановят электроснабжение в Запорожской области
В Запорожской области без электроснабжения, нарушенного после атаки ВСУ 17 января, остаются около 4200 потребителей, восстановительные работы завершат до конца... РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области без электроснабжения, нарушенного после атаки ВСУ 17 января, остаются около 4200 потребителей, восстановительные работы завершат до конца текущих суток. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго региона.Как отметили в ведомстве, аварийные бригады работают в усиленном режиме и выполняют необходимые мероприятия для полного восстановления подачи электричества.ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области 17 января, это привело к масштабному отключению электроснабжения, в том числе в 450 населенных пунктах Херсонской области.
Когда восстановят электроснабжение в Запорожской области

В Запорожской области полностью восстановят электроснабжение до конца суток 19 января

09:07 19.01.2026
 
© РИА Новости
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области без электроснабжения, нарушенного после атаки ВСУ 17 января, остаются около 4200 потребителей, восстановительные работы завершат до конца текущих суток. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго региона.
"По состоянию на 08:00 19 января без электроснабжения остаются 4 192 потребителя. Энергетики планируют завершить ремонтные работы до конца текущих суток", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, аварийные бригады работают в усиленном режиме и выполняют необходимые мероприятия для полного восстановления подачи электричества.
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области 17 января, это привело к масштабному отключению электроснабжения, в том числе в 450 населенных пунктах Херсонской области.
Лента новостейМолния