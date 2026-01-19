Когда восстановят электроснабжение в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20260119/kogda-vosstanovyat-elektrosnabzhenie-v-zaporozhskoy-oblasti-1152491709.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области без электроснабжения, нарушенного после атаки ВСУ 17 января, остаются около 4200 потребителей, восстановительные работы завершат до конца текущих суток. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго региона.Как отметили в ведомстве, аварийные бригады работают в усиленном режиме и выполняют необходимые мероприятия для полного восстановления подачи электричества.ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области 17 января, это привело к масштабному отключению электроснабжения, в том числе в 450 населенных пунктах Херсонской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
