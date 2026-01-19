Рейтинг@Mail.ru
Клиенты ВТБ вернули 10 млрд через упрощенный налоговый вычет по жилью - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Клиенты ВТБ в 2025 году получили в упрощенном порядке через сервис банка около 10 миллиардов рублей налогового вычета по НДФЛ за жилье и ипотеку
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Клиенты ВТБ в 2025 году получили в упрощенном порядке через сервис банка около 10 миллиардов рублей налогового вычета по НДФЛ за жилье и ипотеку, по сравнению с предшествовавшим годом сумма выросла на четверть, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ."Клиенты ВТБ получили 10 миллиардов рублей через упрощенный налоговый вычет. В 2025 году клиенты ВТБ получили через сервис около 10 миллиардов рублей налогового вычета за жилье и ипотеку. По сравнению с 2024 годом сумма выросла на четверть", - говорится в сообщении.В банке отметили, что в 2025 году в ВТБ поступило около 300 тысяч заявок на получение вычета по НДФЛ за жилье и ипотеку. С каждым годом этот способ становится более востребованным – по сравнению с 2024 годом число заявлений выросло на 30%. Эксперты ВТБ ожидают, что пик подачи заявлений на оформление имущественного вычета в этом году придется на февраль-март.Всего с момента запуска сервиса ВТБ помог вернуть своим клиентам более 23 миллиарда рублей, отмечает банк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Клиенты ВТБ вернули 10 млрд через упрощенный налоговый вычет по жилью

Клиенты ВТБ вернули 10 млрд рублей через упрощенный налоговый вычет по жилью

15:38 19.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Клиенты ВТБ в 2025 году получили в упрощенном порядке через сервис банка около 10 миллиардов рублей налогового вычета по НДФЛ за жилье и ипотеку, по сравнению с предшествовавшим годом сумма выросла на четверть, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
"Клиенты ВТБ получили 10 миллиардов рублей через упрощенный налоговый вычет. В 2025 году клиенты ВТБ получили через сервис около 10 миллиардов рублей налогового вычета за жилье и ипотеку. По сравнению с 2024 годом сумма выросла на четверть", - говорится в сообщении.
В банке отметили, что в 2025 году в ВТБ поступило около 300 тысяч заявок на получение вычета по НДФЛ за жилье и ипотеку. С каждым годом этот способ становится более востребованным – по сравнению с 2024 годом число заявлений выросло на 30%. Эксперты ВТБ ожидают, что пик подачи заявлений на оформление имущественного вычета в этом году придется на февраль-март.
Максимальная сумма, которую можно получить при получении налогового вычета в отношении недвижимости при уплате НДФЛ в размере 13% – 650 тысяч рублей, из которых 260 тысяч – за покупку недвижимости, 390 тысяч – за уплаченные проценты по ипотеке, напоминает ВТБ. А если платить 22% налога от годового дохода, то сумма составит 1,1 миллиона рублей.
Всего с момента запуска сервиса ВТБ помог вернуть своим клиентам более 23 миллиарда рублей, отмечает банк.
