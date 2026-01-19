https://crimea.ria.ru/20260119/kiev-sryvaet-protsess-obmena-voennoplennymi--moskalkova-1152500083.html

Киев срывает процесс обмена военнопленными – Москалькова

2026-01-19T12:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Украинская сторона затягивает принятие решений по обмену военнопленными. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Омбудсмен подчеркнула, что передала украинскому коллеге список военнослужащих ВСУ, находящихся на территории России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время.В Россию в 2025 году вернулись 2,3 тысячи военнопленных и около 170 мирных жителей, информировал ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля прошлого года по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.2 октября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Кроме того, были возвращены двадцать гражданских лиц. В конце августа из украинского плена вернули 146 российских военнослужащих, столько же солдат ВСУ передали Киеву. До этого был обмен 84 на 84.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – в США назвали срокиУмеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с РоссиейРоссия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

