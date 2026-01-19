Киев срывает процесс обмена военнопленными – Москалькова
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Украинская сторона затягивает принятие решений по обмену военнопленными. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"На встрече с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека принципиально подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными, которых не было уже более 4 месяцев", – написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен подчеркнула, что передала украинскому коллеге список военнослужащих ВСУ, находящихся на территории России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время.
"Поставила вопрос о необходимости репатриации российских раненых военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией", – заявила она.
В Россию в 2025 году вернулись 2,3 тысячи военнопленных и около 170 мирных жителей, информировал ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля прошлого года по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.
2 октября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Кроме того, были возвращены двадцать гражданских лиц. В конце августа из украинского плена вернули 146 российских военнослужащих, столько же солдат ВСУ передали Киеву. До этого был обмен 84 на 84.
