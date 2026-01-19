https://crimea.ria.ru/20260119/kakoy-segodnya-prazdnik-19-yanvarya-1134300407.html

Какой сегодня праздник: 19 января

У православных христиан – Крещение Господне, а исландские жены поздравляют мужей с Днем супруга. В Белоруссии отмечают День службы спасения. А еще в этот день... РИА Новости Крым, 19.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. У православных христиан – Крещение Господне, а исландские жены поздравляют мужей с Днем супруга. В Белоруссии отмечают День службы спасения. А еще в этот день была запатентована консервная банка.Что празднуют в России и в мире19 января православные христиане празднуют Крещение Господне или Богоявление. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Вода в Ветхом Завете считается началом жизни, она обретает в праздник чудодейственную силу. В этот день освящаются реки и другие природные источники. На Крещение на Руси, согласно народной традиции, проходят купания в прорубях и водоемах.19 января в Исландии считается Днем супруга, в Белоруссии – Днем работников службы спасения.Также сегодня можно отметить День нежности ко всем существам, День хорошей памяти, День попкорна. Именины у Ивана и Феофана.Знаменательные событияВ 1825 году американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения продуктов. Первыми законсервированными продуктами были лосось, омары и устрицы.В 1920 году у здания МГУ состоялась закладка памятников русским революционерам Александру Герцену и Николаю Огареву.В 1938 году американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.Кто родился19 января 1809 года родился американский поэт и писатель Эдгар Аллан По. Французские и русские поэты-символисты считали его своим учителем, к его работам обращались композиторы Клод Дебюсси и Сергей Рахманинов, по произведениям писателя снято множество фильмов.В 1865 году на свет появился русский живописец, мастер портрета Валентин Серов. Его талант проявился с детства, первым учителем мастера стал Илья Репин. Ранние работы художника отличает жизненная сила и богатство красок. Зрелое творчество Серова отличает выразительность и лаконизм.Также 19 января родились британский рок-исполнитель, основатель группы Deep Purple Род Эванс, российские юморист, участник дуэта "Новые русские бабки" Сергей Чванов, певец Влад Сташевский, олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

