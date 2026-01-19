Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/kakoy-segodnya-prazdnik-19-yanvarya-1134300407.html
Какой сегодня праздник: 19 января
Какой сегодня праздник: 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Какой сегодня праздник: 19 января
У православных христиан – Крещение Господне, а исландские жены поздравляют мужей с Днем супруга. В Белоруссии отмечают День службы спасения. А еще в этот день... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T00:00
2026-01-19T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/13/1119164276_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_4874749c58c5d40bd63498535fb839db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. У православных христиан – Крещение Господне, а исландские жены поздравляют мужей с Днем супруга. В Белоруссии отмечают День службы спасения. А еще в этот день была запатентована консервная банка.Что празднуют в России и в мире19 января православные христиане празднуют Крещение Господне или Богоявление. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Вода в Ветхом Завете считается началом жизни, она обретает в праздник чудодейственную силу. В этот день освящаются реки и другие природные источники. На Крещение на Руси, согласно народной традиции, проходят купания в прорубях и водоемах.19 января в Исландии считается Днем супруга, в Белоруссии – Днем работников службы спасения.Также сегодня можно отметить День нежности ко всем существам, День хорошей памяти, День попкорна. Именины у Ивана и Феофана.Знаменательные событияВ 1825 году американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения продуктов. Первыми законсервированными продуктами были лосось, омары и устрицы.В 1920 году у здания МГУ состоялась закладка памятников русским революционерам Александру Герцену и Николаю Огареву.В 1938 году американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.Кто родился19 января 1809 года родился американский поэт и писатель Эдгар Аллан По. Французские и русские поэты-символисты считали его своим учителем, к его работам обращались композиторы Клод Дебюсси и Сергей Рахманинов, по произведениям писателя снято множество фильмов.В 1865 году на свет появился русский живописец, мастер портрета Валентин Серов. Его талант проявился с детства, первым учителем мастера стал Илья Репин. Ранние работы художника отличает жизненная сила и богатство красок. Зрелое творчество Серова отличает выразительность и лаконизм.Также 19 января родились британский рок-исполнитель, основатель группы Deep Purple Род Эванс, российские юморист, участник дуэта "Новые русские бабки" Сергей Чванов, певец Влад Сташевский, олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/13/1119164276_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5331ed406d1b71b4dee6670e118f3fa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 19 января

Что празднуют в России и в мире 19 января

00:00 19.01.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкКрещенские купания
Крещенские купания
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. У православных христиан – Крещение Господне, а исландские жены поздравляют мужей с Днем супруга. В Белоруссии отмечают День службы спасения. А еще в этот день была запатентована консервная банка.

Что празднуют в России и в мире

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне или Богоявление. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Вода в Ветхом Завете считается началом жизни, она обретает в праздник чудодейственную силу. В этот день освящаются реки и другие природные источники. На Крещение на Руси, согласно народной традиции, проходят купания в прорубях и водоемах.
19 января в Исландии считается Днем супруга, в Белоруссии – Днем работников службы спасения.
Также сегодня можно отметить День нежности ко всем существам, День хорошей памяти, День попкорна. Именины у Ивана и Феофана.

Знаменательные события

В 1825 году американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения продуктов. Первыми законсервированными продуктами были лосось, омары и устрицы.
В 1920 году у здания МГУ состоялась закладка памятников русским революционерам Александру Герцену и Николаю Огареву.
В 1938 году американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

Кто родился

19 января 1809 года родился американский поэт и писатель Эдгар Аллан По. Французские и русские поэты-символисты считали его своим учителем, к его работам обращались композиторы Клод Дебюсси и Сергей Рахманинов, по произведениям писателя снято множество фильмов.
В 1865 году на свет появился русский живописец, мастер портрета Валентин Серов. Его талант проявился с детства, первым учителем мастера стал Илья Репин. Ранние работы художника отличает жизненная сила и богатство красок. Зрелое творчество Серова отличает выразительность и лаконизм.
Также 19 января родились британский рок-исполнитель, основатель группы Deep Purple Род Эванс, российские юморист, участник дуэта "Новые русские бабки" Сергей Чванов, певец Влад Сташевский, олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина и другие.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 января
23:39Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
23:20Многоэтажка загорелась в Севастополе
22:03Последствия снегопадов в Крыму и ремонт питающей линии ЗАЭС: главное
21:47На Солнце произошла вспышка высшего класса
21:31На трассе "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост
21:16Торговые павильоны загорелись в Ялте
20:48Крещение: история, традиции и особенности праздника
20:24Архитектурный колорит Крыма: в гармонии исторического и современного
19:48Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристы
19:10Как сбросить "новогодние" килограммы: советы фитнес-тренера
18:43Зимнюю хватку небесная канцелярия не ослабит: погода в Крыму на неделе
18:09Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение
17:47Жителям Германии больше нельзя болеть: Мерц пожаловался на граждан
17:17Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов
16:43Опасное катание детей на "ватрушках" устроили в Крыму
16:16В центре Симферополя перекроют две улицы
15:57Новый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с Меркосуром
15:22Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь
Лента новостейМолния