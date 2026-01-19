https://crimea.ria.ru/20260119/kak-v-krymu-otmechayut-kreschenie-gospodne-1152504202.html

Как в Крыму отмечают Крещение Господне

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в православный праздник Крещения Господня проходят традиционные купания. Верующие могут окунуться в Керчи, Судаке, Алуште, Бахчисарае и ряде других городов. По информации МЧС России по Республике Крым, омовения проходят спокойно, без происшествий.Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости Крым сообщал, что в Керчи освятили морскую воду, и горожане участвуют в Крещенским купаниях. А в поселке Орджоникидзе и селе Береговое под Феодосией отменили Крещенские омовения из-за сильного ветра и ухудшения погодных условий.Республиканский гидрометцентр сообщает на сайте, что самая высокая температура морской воды наблюдается сегодня на Южном побережье Крыма, вода прогреется до 11 градусов.Крещенские купания проходят 19 января по всему Крыму. По информации крымского главка МЧС России, всего оборудовано 24 места для омовения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

