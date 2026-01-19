Как в Крыму отмечают Крещение Господне
В Крыму крещенские купания проходят без происшествий – МЧС
15:48 19.01.2026 (обновлено: 16:20 19.01.2026)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоКрещение в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в православный праздник Крещения Господня проходят традиционные купания. Верующие могут окунуться в Керчи, Судаке, Алуште, Бахчисарае и ряде других городов. По информации МЧС России по Республике Крым, омовения проходят спокойно, без происшествий.
"К этому часу происшествий не зафиксировано, никаких обращений не поступало. И нашими подразделениями продолжает обеспечиваться безопасность в местах крещенских купаний", – рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе ведомства.
Крещение в Храме Феодоровской иконы Божией Матери в Крыму
© Храм Феодоровской иконы Божией Матери
Крещение в Храме Феодоровской иконы Божией Матери в Крыму
© Храм Феодоровской иконы Божией Матери
Крещение в Храме Феодоровской иконы Божией Матери в Крыму
© Храм Феодоровской иконы Божией Матери
Крещение в Храме Феодоровской иконы Божией Матери в Крыму
© Храм Феодоровской иконы Божией Матери
Крещение в Храме Феодоровской иконы Божией Матери в Крыму
© Храм Феодоровской иконы Божией Матери
Крещение в Храме Феодоровской иконы Божией Матери в Крыму
© Храм Феодоровской иконы Божией Матери
Крещение в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Крещение в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Крещение в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Крещение в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Крещение в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Крещение в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Крещение в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Крещение в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Крещение в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Крещение в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Крещение в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Крещение в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Крещение в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Крещение в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Крещение в Алуште
© Telegram Галина Огнева
Крещение в Алуште
© Telegram Галина Огнева
За безопасностью проведения крещенский купаний в Крыму следит МЧС
© ГУ МЧС России по Республике Крым
За безопасностью проведения крещенский купаний в Крыму следит МЧС
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости Крым сообщал, что в Керчи освятили морскую воду, и горожане участвуют в Крещенским купаниях. А в поселке Орджоникидзе и селе Береговое под Феодосией отменили Крещенские омовения из-за сильного ветра и ухудшения погодных условий.
Республиканский гидрометцентр сообщает на сайте, что самая высокая температура морской воды наблюдается сегодня на Южном побережье Крыма, вода прогреется до 11 градусов.
Крещенские купания проходят 19 января по всему Крыму. По информации крымского главка МЧС России, всего оборудовано 24 места для омовения.