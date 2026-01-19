Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
Риелтор назвал минусы механизма семейной ипотеки на вторичное жилье
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Механизм семейной ипотеки на вторичное жилье в России, в том числе в Крыму, не достаточно сильный, но изменений пока не предвидится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Сергей Саяпин.
По его словам, одна из "слабостей" такой ипотеки– кардинальное отличие продукта на рынке первичного и вторичного жилья.
"На первичном рынке жилья ты покупаешь понятный, четко описанный продукт. Квартира такой-то площадью, с такой-то отделкой, в такой-то локации. И сейчас в России очень развит рынок государственной регистрации, и все сделки в электронном виде – покупать очень удобно. А когда мы говорим про вторичный рынок, ты покупаешь квартиру с историей. И чтобы использовать семейную ипотеку, нужен совсем другой комплект документов, и там другой вообще процесс покупки", – рассказал Саяпин.
На процессе реализации программы семейной ипотеки на вторичном рынке существенно отразилось и так называемое дело Долиной – скандальная история с продажей квартиры певицы в Хамовниках в Москве, отметил он.
"Учитывая, что весь прошлый год прошел под эгидой истории Долиной и прочих таких, как-то не очень на вторичном рынке семейная ипотека пользуется спросом. И мы не ожидаем большого расширения здесь в эту сторону", – сказал эксперт.
В январе 2026 года ДОМ.РФ обновил перечень городов, в которых можно воспользоваться семейной ипотекой при покупке жилья на вторичном рынке. В Крыму это: Алупка, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Красноперекопск, Саки, Старый Крым, Щелкино. В Севастополе такая возможность есть в Инкермане. Список актуален до 30 июня.
Получить семейную ипотеку на вторичку могут семьи с детьми в возрасте до 6 лет включительно. Приобрести квартиру в рамках программы можно один раз.
Напомним, программу семейной ипотеки расширили на вторичный рынок в апреле 2025 года.
