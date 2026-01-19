https://crimea.ria.ru/20260119/kak-skhema-dolinoy-otrazilas-na-programme-semeynoy-ipoteki-na-vtorichku-1152503103.html

Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку

Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Механизм семейной ипотеки на вторичное жилье в России, в том числе в Крыму, не достаточно сильный, но изменений пока не предвидится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Сергей Саяпин.По его словам, одна из "слабостей" такой ипотеки– кардинальное отличие продукта на рынке первичного и вторичного жилья.На процессе реализации программы семейной ипотеки на вторичном рынке существенно отразилось и так называемое дело Долиной – скандальная история с продажей квартиры певицы в Хамовниках в Москве, отметил он.В январе 2026 года ДОМ.РФ обновил перечень городов, в которых можно воспользоваться семейной ипотекой при покупке жилья на вторичном рынке. В Крыму это: Алупка, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Красноперекопск, Саки, Старый Крым, Щелкино. В Севастополе такая возможность есть в Инкермане. Список актуален до 30 июня.Получить семейную ипотеку на вторичку могут семьи с детьми в возрасте до 6 лет включительно. Приобрести квартиру в рамках программы можно один раз.Напомним, программу семейной ипотеки расширили на вторичный рынок в апреле 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку

новости, недвижимость, семейная ипотека, риелтор, лариса долина