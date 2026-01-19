Рейтинг@Mail.ru
Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
Механизм семейной ипотеки на вторичное жилье в России, в том числе в Крыму, не достаточно сильный, но изменений пока не предвидится. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Механизм семейной ипотеки на вторичное жилье в России, в том числе в Крыму, не достаточно сильный, но изменений пока не предвидится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Сергей Саяпин.По его словам, одна из "слабостей" такой ипотеки– кардинальное отличие продукта на рынке первичного и вторичного жилья.На процессе реализации программы семейной ипотеки на вторичном рынке существенно отразилось и так называемое дело Долиной – скандальная история с продажей квартиры певицы в Хамовниках в Москве, отметил он.В январе 2026 года ДОМ.РФ обновил перечень городов, в которых можно воспользоваться семейной ипотекой при покупке жилья на вторичном рынке. В Крыму это: Алупка, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Красноперекопск, Саки, Старый Крым, Щелкино. В Севастополе такая возможность есть в Инкермане. Список актуален до 30 июня.Получить семейную ипотеку на вторичку могут семьи с детьми в возрасте до 6 лет включительно. Приобрести квартиру в рамках программы можно один раз.Напомним, программу семейной ипотеки расширили на вторичный рынок в апреле 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
новости, недвижимость, семейная ипотека, риелтор, лариса долина
Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку

Риелтор назвал минусы механизма семейной ипотеки на вторичное жилье

15:00 19.01.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПродажа дома
Продажа дома - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Механизм семейной ипотеки на вторичное жилье в России, в том числе в Крыму, не достаточно сильный, но изменений пока не предвидится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Сергей Саяпин.
По его словам, одна из "слабостей" такой ипотеки– кардинальное отличие продукта на рынке первичного и вторичного жилья.
"На первичном рынке жилья ты покупаешь понятный, четко описанный продукт. Квартира такой-то площадью, с такой-то отделкой, в такой-то локации. И сейчас в России очень развит рынок государственной регистрации, и все сделки в электронном виде – покупать очень удобно. А когда мы говорим про вторичный рынок, ты покупаешь квартиру с историей. И чтобы использовать семейную ипотеку, нужен совсем другой комплект документов, и там другой вообще процесс покупки", – рассказал Саяпин.
На процессе реализации программы семейной ипотеки на вторичном рынке существенно отразилось и так называемое дело Долиной – скандальная история с продажей квартиры певицы в Хамовниках в Москве, отметил он.

"Учитывая, что весь прошлый год прошел под эгидой истории Долиной и прочих таких, как-то не очень на вторичном рынке семейная ипотека пользуется спросом. И мы не ожидаем большого расширения здесь в эту сторону", – сказал эксперт.

Сторона Полины Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной в Хамовниках - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
13:50
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
В январе 2026 года ДОМ.РФ обновил перечень городов, в которых можно воспользоваться семейной ипотекой при покупке жилья на вторичном рынке. В Крыму это: Алупка, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Красноперекопск, Саки, Старый Крым, Щелкино. В Севастополе такая возможность есть в Инкермане. Список актуален до 30 июня.
Получить семейную ипотеку на вторичку могут семьи с детьми в возрасте до 6 лет включительно. Приобрести квартиру в рамках программы можно один раз.
Напомним, программу семейной ипотеки расширили на вторичный рынок в апреле 2025 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат
ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила
В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
 
НовостиНедвижимостьСемейная ипотекаРиелторЛариса Долина
 
