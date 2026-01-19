https://crimea.ria.ru/20260119/kak-idet-stroyka-priemnogo-otdeleniya-ekstrennoy-pomoschi-v-simferopole--1152513879.html
Как идет стройка приемного отделения экстренной помощи в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается строительство модульного приемного отделения для оказания экстренной медицинской помощи на базе горбольницы №7, сейчас на объекте работают около 70 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в Telegram-канале.Общая площадь здания составит порядка 1900 квадратных метров. В нем будут размещены все необходимые службы для оказания экстренной помощи пациентам с различными состояниями.Отделение будет разделено на зоны – "зеленая", "желтая" и "красная" – в зависимости от тяжести поступающих больных и необходимого вида помощи. В отделении будут организованы в том числе операционные залы, палаты интенсивной терапии, противошоковое отделение и другие необходимые подразделения. Объект оснастят более 200 единицами оборудования, отметил Натаров.Строительство объекта реализуется в рамках федерального проекта "Совершенствование оказания экстренной помощи" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Стоимость работ – более 570 млн рублей.В этом году планируется также начать строительство приемного отделения для оказания экстренной медицинской помощи на территории Джанкойской центральной районной больницы.В начале января стало известно, что в Евпатории завершили строительство здания стационара Федерального детского реабилитационного центра и консультативно-диагностического корпуса, общий процент готовности строительства многопрофильного медцентра в Крыму – 80%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМСПервая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается строительство модульного приемного отделения для оказания экстренной медицинской помощи на базе горбольницы №7, сейчас на объекте работают около 70 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в Telegram-канале.
"Ежедневно на объекте трудится не менее 70 человек. В настоящее время ведется монтаж модульной конструкции – устройство внутренних перегородок, наружных инженерных сетей", - написал он.
Общая площадь здания составит порядка 1900 квадратных метров. В нем будут размещены все необходимые службы для оказания экстренной помощи пациентам с различными состояниями.
Отделение будет разделено на зоны – "зеленая", "желтая" и "красная" – в зависимости от тяжести поступающих больных и необходимого вида помощи. В отделении будут организованы в том числе операционные залы, палаты интенсивной терапии, противошоковое отделение и другие необходимые подразделения. Объект оснастят более 200 единицами оборудования, отметил Натаров.
"Создаваемое приемное отделение – совершенно новый проект для Крыма. Маршрутизация пациентов, оснащение оборудованием и обновленные алгоритмы работы медиков обеспечат возможность максимально оперативного оказания помощи в ситуациях, когда дорога каждая минута", – уверен министр.
Строительство объекта реализуется в рамках федерального проекта "Совершенствование оказания экстренной помощи" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Стоимость работ – более 570 млн рублей.
В этом году планируется также начать строительство приемного отделения для оказания экстренной медицинской помощи на территории Джанкойской центральной районной больницы.
В начале января стало известно, что в Евпатории завершили строительство
здания стационара Федерального детского реабилитационного центра и консультативно-диагностического корпуса, общий процент готовности строительства многопрофильного медцентра в Крыму – 80%.
