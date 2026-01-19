https://crimea.ria.ru/20260119/kak-idet-stroyka-priemnogo-otdeleniya-ekstrennoy-pomoschi-v-simferopole--1152513879.html

Как идет стройка приемного отделения экстренной помощи в Симферополе

Как идет стройка приемного отделения экстренной помощи в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.01.2026

Как идет стройка приемного отделения экстренной помощи в Симферополе

В Симферополе продолжается строительство модульного приемного отделения для оказания экстренной медицинской помощи на базе горбольницы №7, сейчас на объекте... РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T17:53

2026-01-19T17:53

2026-01-19T17:53

крым

новости крыма

алексей натаров

здравоохранение в крыму и севастополе

симферополь

больница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152513431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3ed8ad50767e3ddf216228697df34a8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается строительство модульного приемного отделения для оказания экстренной медицинской помощи на базе горбольницы №7, сейчас на объекте работают около 70 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в Telegram-канале.Общая площадь здания составит порядка 1900 квадратных метров. В нем будут размещены все необходимые службы для оказания экстренной помощи пациентам с различными состояниями.Отделение будет разделено на зоны – "зеленая", "желтая" и "красная" – в зависимости от тяжести поступающих больных и необходимого вида помощи. В отделении будут организованы в том числе операционные залы, палаты интенсивной терапии, противошоковое отделение и другие необходимые подразделения. Объект оснастят более 200 единицами оборудования, отметил Натаров.Строительство объекта реализуется в рамках федерального проекта "Совершенствование оказания экстренной помощи" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Стоимость работ – более 570 млн рублей.В этом году планируется также начать строительство приемного отделения для оказания экстренной медицинской помощи на территории Джанкойской центральной районной больницы.В начале января стало известно, что в Евпатории завершили строительство здания стационара Федерального детского реабилитационного центра и консультативно-диагностического корпуса, общий процент готовности строительства многопрофильного медцентра в Крыму – 80%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМСПервая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, алексей натаров, здравоохранение в крыму и севастополе, симферополь, больница