ФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской области - РИА Новости Крым, 19.01.2026
ФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской области
ФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской области - РИА Новости Крым, 19.01.2026
ФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской области
Силовики задержали в Иркутской области 18-летнего подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T09:47
2026-01-19T09:48
россия
иркутская область
новости
теракт
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Силовики задержали в Иркутской области 18-летнего подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В конце сентября прошлого года с молодым человеком связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу и заявил, что деньги семьи парня находятся под угрозой и их нужно "обезопасить". Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный ему счет.Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии.Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит 20 лет лишения свободы.Ранее в Московской области задержан 17-летний местный житель по обвинению в совершении теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.Также, в ФСБ России сообщили о задержании десяти россиян в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Они подозреваются в том, что по заданию украинских спецслужб осуществляли поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта.
россия
иркутская область
РИА Новости Крым
Новости
россия, иркутская область, новости, теракт, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской области

В Иркутской области МВД и ФСБ задержали подозреваемого в теракте

09:47 19.01.2026 (обновлено: 09:48 19.01.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Силовики задержали в Иркутской области 18-летнего подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Иркутской области мои коллеги задержали подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. К моменту появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп. Заметив их, он попытался скрыться в лесном массиве. Однако это ему не удалось", - рассказала Ирина Волк.
В конце сентября прошлого года с молодым человеком связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу и заявил, что деньги семьи парня находятся под угрозой и их нужно "обезопасить". Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный ему счет.
Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии.
"Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджег одну подстанцию связи и направился к следующей. Там он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД России и ФСБ России", - отметила официальный представитель МВД.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит 20 лет лишения свободы.
Ранее в Московской области задержан 17-летний местный житель по обвинению в совершении теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.
Также, в ФСБ России сообщили о задержании десяти россиян в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Они подозреваются в том, что по заданию украинских спецслужб осуществляли поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году
Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
 
РоссияИркутская областьНовостиТерактИрина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
