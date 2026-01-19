https://crimea.ria.ru/20260119/fsb-zaderzhali-podozrevaemogo-v-terakte-v-irkutskoy-oblasti-1152493441.html
ФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской области
ФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской области
2026-01-19T09:47
2026-01-19T09:47
2026-01-19T09:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Силовики задержали в Иркутской области 18-летнего подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В конце сентября прошлого года с молодым человеком связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу и заявил, что деньги семьи парня находятся под угрозой и их нужно "обезопасить". Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный ему счет.Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии.Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит 20 лет лишения свободы.Ранее в Московской области задержан 17-летний местный житель по обвинению в совершении теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.Также, в ФСБ России сообщили о задержании десяти россиян в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Они подозреваются в том, что по заданию украинских спецслужб осуществляли поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуЖителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетяхВ Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
В Иркутской области МВД и ФСБ задержали подозреваемого в теракте
09:47 19.01.2026 (обновлено: 09:48 19.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Силовики задержали в Иркутской области 18-летнего подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Иркутской области мои коллеги задержали подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. К моменту появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп. Заметив их, он попытался скрыться в лесном массиве. Однако это ему не удалось", - рассказала Ирина Волк.
В конце сентября прошлого года с молодым человеком связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу и заявил, что деньги семьи парня находятся под угрозой и их нужно "обезопасить". Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный ему счет.
Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии.
"Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджег одну подстанцию связи и направился к следующей. Там он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД России и ФСБ России", - отметила официальный представитель МВД.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит 20 лет лишения свободы.
Ранее в Московской области задержан
17-летний местный житель по обвинению в совершении теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.
Также, в ФСБ России сообщили о задержании десяти россиян в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Они подозреваются в том, что по заданию украинских спецслужб осуществляли поджоги служебных автомобилей
и вмешательство в работу энергетики и транспорта.
