https://crimea.ria.ru/20260119/dva-mladentsa-umerli-i-53-v-bolnitse--chp-v-detsadu-v-ierusalime-1152511880.html
израиль, происшествия, новости, дети, отравление
Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме

Два младенца умерли и 53 госпитализированы в одном из детсадов Иерусалима – СМИ

17:00 19.01.2026
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Два младенца умерли и 53 ребенка госпитализированы после предполагаемой утечки неизвестного опасного вещества в частном детском саду в Иерусалиме, сообщает в понедельник гостелерадиокомпания Kan.
"Двое малышей скончались в понедельник в детском саду в Иерусалиме и еще 53 были доставлены на медицинские обследования по подозрению в отравлении, их состояние легкое", – сказано в сообщении.
Уточняется, что погибшие малыши трех и четырех месяцев находились в отдельной комнате от других малышей. Их сначала в критическом состоянии эвакуировали в реанимацию, но в больнице медики констатировали их смерть.
"В Пожарно-спасательной службе" заявили, что подозрение на опасные вещества исключено, но в то же время изучается возможность отравления угарным газом из-за работы отопительных приборов ", – приводит одну из версий израильский телеканал.
Чиновники в Минобразования утверждают о том, что и вовсе знали о существовании этого дошкольного учреждения. "Его операторы никогда не просили у нас лицензию", – цитирует СМИ ответ профильного ведомства.
