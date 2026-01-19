https://crimea.ria.ru/20260119/dva-mladentsa-umerli-i-53-v-bolnitse--chp-v-detsadu-v-ierusalime-1152511880.html
Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме
Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме
Два младенца умерли и 53 ребенка госпитализированы после предполагаемой утечки неизвестного опасного вещества в частном детском саду в Иерусалиме, сообщает в... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T17:00
2026-01-19T17:00
2026-01-19T17:00
израиль
происшествия
новости
дети
отравление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Два младенца умерли и 53 ребенка госпитализированы после предполагаемой утечки неизвестного опасного вещества в частном детском саду в Иерусалиме, сообщает в понедельник гостелерадиокомпания Kan.Уточняется, что погибшие малыши трех и четырех месяцев находились в отдельной комнате от других малышей. Их сначала в критическом состоянии эвакуировали в реанимацию, но в больнице медики констатировали их смерть.Чиновники в Минобразования утверждают о том, что и вовсе знали о существовании этого дошкольного учреждения. "Его операторы никогда не просили у нас лицензию", – цитирует СМИ ответ профильного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи произошло массовое отравление детей-спортсменов25 детей отравились на базе отдыха в ДагестанеМассовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор
израиль
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, происшествия, новости, дети, отравление
Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме
Два младенца умерли и 53 госпитализированы в одном из детсадов Иерусалима – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Два младенца умерли и 53 ребенка госпитализированы после предполагаемой утечки неизвестного опасного вещества в частном детском саду в Иерусалиме, сообщает в понедельник гостелерадиокомпания Kan.
"Двое малышей скончались в понедельник в детском саду в Иерусалиме и еще 53 были доставлены на медицинские обследования по подозрению в отравлении, их состояние легкое", – сказано в сообщении.
Уточняется, что погибшие малыши трех и четырех месяцев находились в отдельной комнате от других малышей. Их сначала в критическом состоянии эвакуировали в реанимацию, но в больнице медики констатировали их смерть.
"В Пожарно-спасательной службе" заявили, что подозрение на опасные вещества исключено, но в то же время изучается возможность отравления угарным газом из-за работы отопительных приборов ", – приводит одну из версий израильский телеканал.
Чиновники в Минобразования утверждают о том, что и вовсе знали о существовании этого дошкольного учреждения. "Его операторы никогда не просили у нас лицензию", – цитирует СМИ ответ профильного ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: