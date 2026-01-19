https://crimea.ria.ru/20260119/dva-mladentsa-umerli-i-53-v-bolnitse--chp-v-detsadu-v-ierusalime-1152511880.html

Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме

Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме

Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме

Два младенца умерли и 53 ребенка госпитализированы после предполагаемой утечки неизвестного опасного вещества в частном детском саду в Иерусалиме

2026-01-19

2026-01-19T17:00

2026-01-19T17:00

израиль

происшествия

новости

дети

отравление

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Два младенца умерли и 53 ребенка госпитализированы после предполагаемой утечки неизвестного опасного вещества в частном детском саду в Иерусалиме, сообщает в понедельник гостелерадиокомпания Kan.Уточняется, что погибшие малыши трех и четырех месяцев находились в отдельной комнате от других малышей. Их сначала в критическом состоянии эвакуировали в реанимацию, но в больнице медики констатировали их смерть.Чиновники в Минобразования утверждают о том, что и вовсе знали о существовании этого дошкольного учреждения. "Его операторы никогда не просили у нас лицензию", – цитирует СМИ ответ профильного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи произошло массовое отравление детей-спортсменов25 детей отравились на базе отдыха в ДагестанеМассовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректор

израиль

2026

Новости

