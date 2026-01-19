https://crimea.ria.ru/20260119/do-39-vyrosli-chislo-pogibshikh-pri-krushenii-poezdov-v-ispanii-1152492029.html
До 39 выросли число погибших при крушении поездов в Испании
До 39 выросли число погибших при крушении поездов в Испании
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Число погибших в результате столкновения скоростных поездов в Испании выросло до 39, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию COPE.Накануне в испанской провинции Кордова сошли с рельсов и столкнулись два скоростных поезда. Изначально сообщалось о 21 погибшем, пострадали около 100 человек.По данным телеканала RTVE, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", — ему около четырех лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
До 39 выросли число погибших при крушении поездов в Испании
Число погибших в столкновении скоростных поездов в Испании выросло до 39
09:41 19.01.2026 (обновлено: 12:24 19.01.2026)